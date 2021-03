Haar getwitter bezorgde Neera Tanden 385.600 volgers, maar kostte haar een ministerspost

Joe Biden zal een andere directeur voor zijn Begrotingsbureau moeten zoeken. Zijn voorstel om Neera Tanden te benoemen is gestrand in de Senaat.

Het is de eerste tegenslag voor Biden bij het samenstellen van zijn kabinet. Andere benoemingen kwamen vlot door de procedure heen.

De Democraten hebben in de Senaat precies 50 van de 100 stemmen, maar aan de virtuele vergadertafel die website Politico voor zijn kabinet inrichtte zit tot nu toe niemand voor wie vicepresident Kamala Harris moest komen opdraven om de doorslaggevende stem uit te brengen.

Minister van landbouw Tom Vilsack werd bijvoorbeeld met 92 voor en maar 7 tegen benoemd. Slechts twee Republikeinse senatoren, Mike Lee en Josh Hawley, stemden tegen de benoeming van ex-generaal Lloyd Austin als eerste zwarte Amerikaan op Defensie.

Maar Neera Tanden kon er niet mee door. Geen enkele Republikein wilde haar op de voorgestelde post zien, en ook enkele Democraten hadden hun twijfels, waaronder een heel linkse, Bernie Sanders uit Vermont, en een heel rechtse, Joe Manchin uit Virginia. De reden: haar tweets.

Duizend tweets gewist

In haar carrière in Washington was Tanden tot nu toe voornamelijk een activist. Ze werkte in de campagne-organisaties van presidentskandidaten Michael Dukakis (1988), Bill Clinton (1992), Barack Obama (2008) en Hillary Clinton (2016). Nu is ze directeur van de linkse denktank Center for American Progress. In al die functies was het haar taak om van leer te trekken tegen wie er anders over dacht dan zij of haar bazen. En haar Twitter-account was daarbij uiteraard een belangrijk wapen.

Tanden deed de afgelopen weken haar best om de scherpe kanten van haar loopbaan bij te vijlen. Nadat Biden haar officieel had voorgedragen, was ze door alle boodschappen gegaan die ze de afgelopen jaren via Twitter de wereld instuurde, en had er zo’n duizend gewist.

Dat was verloren moeite natuurlijk, want de senatoren die ze in die tweets had beledigd, konden het zich nog goed herinneren. Als iemand van de andere partij schrijft dat je ‘nog minder hart hebt dan een vampier’ (Ted Cruz), dat je ‘lijkt op Voldemort’ (Mitch McConnell) of ‘misdadig onwetend’ bent (Susan Collins), dan blijft dat toch haken. En als je iemand van je eigen partij aanwrijft dat hij door Rusland geholpen is in zijn verkiezingscampagne (Bernie Sanders in 2016) dan heb je ook wel een vijand gemaakt.

Tijdens de hoorzitting in de senaatscommissie die over de benoemingen gaat, sprak Tanden haar diepe spijt uit. “De laatste jaren was er veel polarisatie en ik bied mijn verontschuldigingen aan voor mijn woordgebruik, dat daaraan heeft bijgedragen.” Het hielp niet.

En dat ze die duizend tweets had gewist, zag senator Susan Collins niet eens als gebaar van goede wil. “Dat maakt me bezorgd over haar bereidheid tot openheid. Als het Congres documenten of acties wil onderzoeken van het Begrotingsbureau, dan moeten we erop kunnen vertrouwen dat de directeur mee zal werken.” Dinsdag schreef Tanden aan Biden dat ze niet langer kandidaat is voor de functie.

En Trump dan?

Bij de Democraten klonken er verontwaardigde geluiden over hypocrisie bij de Republikeinen. En het is waar: toen Donald Trump nog president was, maakte hij zijn tegenstanders uit voor alles wat mooi en lelijk was, en gevraagd naar commentaar daarop deden Republikeinse politici dat verveeld af met “Zo is hij nu eenmaal.” of zelfs: “Ik heb dat niet gezien”.

Maar er is een verschil tussen een president, die al twitterend een verkiezing heeft gewonnen en daarna kan zeggen en schrijven wat hij wil, en een functionaris in de regering, die nu eenmaal met het Congres moet samenwerken.

En als senatoren iemand uit de regering houden vanwege een scherpe tong en een gebleken talent om een schare volgers te bedienen met rake kritiek of persoonlijke aanvallen, dan zou je dat ook kunnen zien als een gezonde stap naar een wat rustiger politiek klimaat.

Zo bracht in ieder geval de Democratische senator Joe Manchin het, toen hij Tanden de genadeklap toebracht. Ze zou een ‘giftige’ sfeer bevorderen tussen regering en Congres, zo besliste hij, en dat helpt niet om ‘een einde te maken aan de ‘politieke verdeeldheid en het slechte functioneren dat onze politiek vandaag de dag kenmerkt.”

Misschien dat Tanden nu wel spijt heeft van het wissen van die duizend tweets. Om haar leger van volgers (vrijdag waren het er 385.600) in stand te houden, zal ze opnieuw ten strijde moeten trekken. Tenzij Biden haar een baan geeft op een andere plek in zijn regering, een lagere functie waar de Senaat niets over te vertellen heeft.

Politieke twitteraars met ambities in de VS zijn nu in ieder geval gewaarschuwd: ze zullen moeten kiezen tussen duizenden volgers nu, of 51 stemmen later.

VS-correspondent Bas den Hond schrijft wekelijks een column over de politiek in de Verenigde Staten.