Haagse praktijken: grensagentschap Frontex lakt de details van dure uitjes zwart

Het EU-grensagentschap Frontex lijdt al een tijdje onder een slecht imago. Het begon vorig jaar met (door Frontex tegengesproken) berichten over betrokkenheid bij zogeheten ‘pushbacks’, het terugduwen van migranten op zee. Nieuwe onthullingen over kostbare diners uit het verleden gooien daar nog eens een schepje bovenop. Hoewel, ‘onthullingen’: de precieze details kennen we juist niet, omdat Frontex die in de opgevraagde documenten op Haagse wijze heeft zwartgelakt.

Nieuws-website EUobserver ontdekte eerder dit jaar dat het in Warschau gevestigde Frontex in 2015 ongeveer 94.000 euro had uitgegeven aan één etentje. Dat was het slotstuk van een groots evenement, waarvoor alle grens- en kustwachten uit de hele EU waren uitgenodigd: de jaarlijkse Europese Grens- en Kustwachtdag. Totale kosten van die dag: ruim 360.000 euro, gefinancierd uit de EU-begroting.

Details weggelakt

Op aandringen van EUobserver hoestte Frontex informatie op over de andere jaren, en het uitgavenpatroon steeg sterk, tot 580.000 euro in 2018. Verspreid over vijf jaar ging het om 2,1 miljoen. Maar hoe dat bedrag nou precies was verdeeld tussen de verschillende onderdelen, zoals hotels, diner, enzovoorts – al die informatie had Frontex weggelakt. Reden: er zou geen ‘doorslaggevend publiek’ belang worden gediend met de openbaarmaking van die details.

Mede onder druk van de migratiecrisis van 2015 is Frontex de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de rijkst bedeelde EU-agentschappen. Dit jaar beschikt het over een budget van 544 miljoen euro.

De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement heeft maandag goedkeuring uitgesteld van de Frontex-jaarrekening over 2019 (toen nog 310 miljoen). De commissie wil eerst duidelijke verbeteringen zien bij het agentschap.

