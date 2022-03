Guatemala neemt draconische wet aan: vrouwen die een abortus ondergaan, riskeren tien jaar cel

Met een overweldigende meerderheid heeft het parlement van Guatemala deze week wetgeving rondom abortus en familiezaken aangescherpt. Vrouwen die een abortus ondergaan, kunnen nu tien jaar gevangenisstraf krijgen. Dat was eerder drie jaar. Artsen die er een uitvoeren kunnen nog langer achter de tralies belanden.

De wet verbiedt het ook om kinderen op scholen les te geven over andere seksuele geaardheden dan heteroseksualiteit, en legt expliciet vast dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw. In de praktijk was het overigens al niet mogelijk voor Guatemalteken van hetzelfde geslacht om in het huwelijk te treden.

Gevierd met een nieuwe nationale feestdag

Volgens de toelichting bij de wet is die nodig als tegenwicht aan ‘minderheidsgroepen’ die ‘denkwijzen en praktijken voorstaan die onverenigbaar zijn met de christelijke moraal’. “Vandaag is een dag om te vieren”, verklaarde president Alejandro Giammattei. “We hebben een land dat alles doet om het leven van conceptie tot aan natuurlijke dood te beschermen”. De wet werd dan ook echt aangenomen op een nieuwe nationale feestdag. Onlangs bestempelde Guatemala 9 maart, de dag na Internationale Vrouwendag, tot de officiële ‘Dag voor Leven en Gezin’.

Mensenrechtengroepen waren kritisch. “Deze wet beschermt families noch levens”, reageerde Amnesty International, “maar werkt haat en discriminatie in de hand”. Critici van de wet vrezen voor de gezondheid van vrouwen die een miskraam krijgen, en daarbij geen medische hulp durven te zoeken, uit angst om beschuldigd te worden van het ondergaan van een abortus.

In buurland El Salvador, dat nog draconischer anti-abortuswetten kent, werd vorig jaar een vrouw van 32 na tien jaar vervroegd vrijgelaten. Op haar 22ste werd ze veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf, nadat ze zich bij het ziekenhuis had gemeld met bloedverlies tijdens een zwangerschap die voortijdig afgebroken eindigde. Volgens haarzelf was het een natuurlijke miskraam, de rechter veroordeelde haar vanwege een illegale abortus.

De ‘anti-abortus-hoofdstad van Latijns-Amerika’

Met de wet gaat Guatemala tegen de trend in Latijns-Amerika in, waar de afgelopen tijd juist veel strenge abortuswetten werden versoepeld. Argentinië nam vorig jaar een wet aan die abortus tot 14 weken na het begin van de zwangerschap mogelijk maakte.

In Colombia verruimde het Hooggerechtshof afgelopen maand de mogelijkheid om abortus te ondergaan tot 24 weken na het begin van de zwangerschap. Ook in Mexico, waar abortus helemaal verboden was, besloot het Hooggerechtshof vorig jaar dat dat verbod onconstitutioneel was.

Tegenstanders van de wet in Guatemala hebben hun hoop nu ook op juridische procedures gevestigd. De openbaar aanklager voor mensenrechten – een verkozen functie in Guatemala – kondigde al aan dat hij naar de rechter zou stappen. Maar het parlement in Guatemala lijkt vastbesloten om het land in een baken van conservatieve gezinspolitiek te veranderen. Als beloning werd hoofdstad Guatemala-Stad deze week door een internationale gezinsorganisatie uitgeroepen tot ‘anti-abortus-hoofdstad van Latijns-Amerika’.

