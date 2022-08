Grote zorgen over Oekraïens graan: Rusland blijft ondanks graandeal invloed uitoefenen

Oekraïne slaakte maandag een zuchtje van verlichting toen voor het eerst sinds de graandeal met Rusland, Turkije en de Verenigde Naties, een schip vol graan de haven van de zuidelijke havenstad Odessa verliet. Ook goed nieuws voor de landen die kampen met een voedseltekort, want dat is door de lange blokkade van de Oekraïense havens door Rusland enorm opgelopen.

In de vroege ochtend verliet het vrachtschip Razoni onder de vlag van Sierra Leone de haven met 26.000 ton maïs aan boord op weg naar Istanbul. Daar zal de vracht worden gecontroleerd, onder meer op wapens, om vervolgens naar Libanon uit te varen. Dat land kampt met een grote financiële crisis en met enorm hoge voedselprijzen. In 2020 kwam daar nog de explosie van de graansilo’s in Beiroet bij, waardoor de opslagcapaciteit drastisch verminderd werd (deze silo stortte zondag nog iets verder in).

16 volgeladen schepen wachten nog

Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld, en veel landen, met name in het Midden-Oosten en Afrika, zijn sterk afhankelijk van de levering. Door de Russische invasie en de maritieme blokkade kon Oekraïne tot nu toe 22 miljoen ton graan en andere landbouwgoederen niet exporteren. Op dit moment wachten nog 16 volgeladen schepen met in totaal 600.000 ton aan vracht op groen licht.

De razoni, onderweg naar Turkije. Beeld Abdullah Jendi via REUTERS

“Een dag van opluchting voor de wereld, vooral voor onze vrienden in het Midden-Oosten, Azië en Afrika”, schreef de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmitro Kuleba na het vertrek van de Razoni. De VN-secretaris-generaal Antonio Guterres hoopt dat het uitvaren van het schip gevolgd wordt door vele andere en zo “de hoognodige stabiliteit en verlichting brengt aan de wereldwijde voedselveiligheid”.

Russische aanvallen

Volgens de deal tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN mag Oekraïne graan- en mestproducten exporteren, maar Rusland ondermijnde de uitvoering ervan door eerder aanvallen uit te voeren op havens. Daardoor blijven er grote zorgen over de leveringszekerheid van de Oekraïense export en blijft Rusland invloed uitoefenen op de graanvoorziening in de wereld. Met de graanleveranties wordt ook de Oekraïense economie gespekt (Kiev verdient ongeveer 1 miljard euro als deze hervat worden), iets wat Rusland juist probeert te voorkomen met de blokkades.

Rusland bestookte zondag ook de havenstad Mykolajiv, waar schepen wachten op vertrek. Bij de beschietingen ontstonden branden, waarbij onder meer een lading humanitaire goederen, waaronder voedsel en medicijnen, verloren ging. Ook liggen er in de Zwarte Zee veel zeemijnen verspreid, waardoor het maritieme verkeer wordt bedreigd.

Oogst bedreigd door gevechten

Voor de langere termijn blijven er zorgen, ook als de blokkade volledig wordt opgeheven. Volgens de Oekraïense president Volodomir Zelenski is de oogst van dit jaar gehalveerd door de gevechten. Boeren probeerden in de strijdgebieden de oogst veilig te stellen tussen de beschietingen door, maar de kans is groot dat de gevechten ook volgend jaar doorgaan en dat de totale graanexport zal achterblijven bij de wereldwijde vraag.

Rusland voert ook de aanvallen op in het zuiden, waar alle havens zijn gelegen. Als de gevechten daar voortduren, dan blijft de export gevaar lopen. Wat er gebeurt met de export als Rusland het hele kustgebied in handen krijgt, is ook onduidelijk.

De Oekraïense analist Volodmir Sidenko, verbonden aan de Oekraïense denktank Razumkov Center, zei in een gesprek met persbureau AP, dat de wereldwijde voedselproblemen zullen aanhouden. “Het vertrek van het eerste schip zal de voedselcrisis niet oplossen, het is slechts de eerste stap. Of de laatste, als Rusland besluit om de aanvallen in het zuiden voort te zetten.”

Lees ook:

Ruslands stille wapen: met het Oekraïense graan heeft Moskou heel de wereld in zijn greep

Rusland blokkeert en beschiet Oekraïne’s grootste graanhaven, Odessa. Zo heeft Moskou Oekraïne en de rest van de wereld bij de strot.

Brussel wil alles op alles zetten om het graan uit Oekraïne te redden

Brussel wil de komende maanden alles op alles zetten om het graan uit Oekraïne te halen. Een wereldvoedselcrisis dreigt als het daar blijft liggen.