Grote zorgen in Italië, derde dode door nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus blijft om zich heen grijpen in Italië. De autoriteiten hebben melding gemaakt van ruim 130 besmettingen. Drie mensen zijn aan het virus overleden. Inwoners maken zich grote zorgen.

Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan”, stelde hij op een persconferentie.

De noodmaatregelen blijven volgens Conte enkele weken van kracht. Ze hebben gevolgen voor zo’n 50.000 mensen in elf gemeenten. Daarvan liggen er tien in Lombardije en een in het aangrenzende Veneto. Scholen en bedrijven moeten daar de deuren sluiten.

De autoriteiten hadden de toegang tot de betreffende gemeenten zondag nog niet afgesloten. “We treffen voorbereiden om controleposten op te zetten”, liet een politiewoordvoerster weten. Het is nog onduidelijk of inwoners straks vrijelijk mogen reizen binnen het afgesloten gebied.

‘Dit zijn zware tijden’

Het hoofd van de civiele beschermingsdienst, Angelo Borrelli, stelde op een persconferentie dat er duizenden plekken zijn geregeld voor mensen die in quarantaine moeten of ziek zijn. Zij kunnen worden opgevangen in legerkazernes of hotels. In Italië zijn tot dusver twee patiënten overleden.

Inwoners met mondmaskers vormden zondag alvast een rij buiten een supermarkt in Casalpusterlengo. Daar mochten mensen in groepen van 40 naar binnen om voorraden in te slaan. “Ik ben heel erg bang. Dit zijn zware tijden voor ons”, zei een verpleegkundige die daar stond te wachten.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag raadt Nederlanders die naar Italië reizen aan zich te informeren of er op de plaats van bestemming speciale maatregelen gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Buitenlandse Zaken raadt reizigers die koorts of luchtwegklachten krijgen aan naar een dokter te gaan.

Carnaval in Venetië afgeblazen

Het wereldberoemde carnaval in Venetië wordt ook opgeschort vanwege de zorgen over het virus. Dat maakte het hoofd van de regio Veneto bekend.

Een gemaskerde vrouw zondagmiddag in Venetië. Beeld EPA

Het carnaval in Venetië had eigenlijk tot dinsdag moeten duren, maar de uitbraak van het virus maakt volgens regiobestuurder Luca Zaia drastische maatregelen noodzakelijk. Het gaat om het opschorten van het carnaval “en nog meer”.

‘Onvermijdelijk dat epidemie grote impact zal hebben’

Chinese president Xi Jinping heeft het virus “een crisis voor ons en een grote test” genoegd, volgens staatsmedia. Xi noemde het tijdens een vergadering noodzakelijk dat wordt geleerd van de “duidelijke tekortkomingen” die aan het licht kwamen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Daar zijn in China bijna 77.000 mensen mee besmet geraakt. Ruim 2400 patiënten zijn overleden.

De president erkende ook dat het “onvermijdelijk” is dat de epidemie een “grote impact zal hebben op de economie en de maatschappij”. De autoriteiten hebben vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige steden zijn feitelijk afgesloten van de buitenwereld.

Het aantal mensen dat inmiddels besmet is geraakt virus dat voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan stijgt verder. Wereldwijd zijn er ruim 78.000 mensen met het virus, zo’n 23.000 zieken zijn inmiddels weer hersteld.

Een vrouw met een gezichtsmasker op een markt. Beeld AFP

Nog een passagier van cruiseschip Diamond Princess overleden

In Japan is een derde passagier van het cruiseschip Diamond Princess overleden nadat hij het nieuwe coronavirus had opgelopen. Het gaat volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid om een Japanse man van in de tachtig.

Een speeltuin in Hongkong. Beeld AFP

De man was van het schip gehaald en naar een ziekenhuis gebracht toen bleek dat hij het virus had opgelopen. Hij had ook andere gezondheidsproblemen en de officiële doodsoorzaak is longontsteking, meldt het ministerie. De twee passagiers die eerder overleden, waren ook ouderen uit Japan.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. De afgelopen weken zijn meer dan 600 besmettingen aan boord gemeld. Passagiers die het virus niet hebben, onder wie vijf Nederlanders, mogen sinds afgelopen woensdag het schip verlaten.

Nederlanders uit Wuhan ronden quarantaine in goede gezondheid af

De zes Nederlanders die eerder deze maand vanuit de Chinese stad Wuhan naar Nederland terugkeerden hebben hun quarantaine in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft het ministerie van VWS zondag laten weten.

Ze zaten de afgelopen weken in thuisquarantaine. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze 14 dagen gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is opgeheven zijn er voor hen geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.

De Nederlanders kregen de mogelijkheid om terug te gaan naar Nederland omdat in Wuhan het coronavirus uitbrak.