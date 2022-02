Grote woorden zetten conflict rond Oekraïne verder op scherp

De Verenigde Staten waarschuwden donderdag in ongekend harde woorden voor een Russische invasie in Oekraïne. Rusland hekelde de Amerikaanse afwijzing van zijn veiligheidseisen en dreigde met ‘militair-technische maatregelen’, wat niets anders betekent dan oorlog.

De Amerikanen richtten hun pijlen donderdag vanaf het hoogste niveau op Rusland. Minister van buitenlandse zaken Antony Blinken schetste in de VN-Veiligheidsraad scenario’s die tot een oorlog kunnen leiden. Een ‘zogenaamde terroristische aanslag’, een ‘verzonnen ontdekking van een massagraf’ of een ‘nep-aanval met een drone op burgers’, in scène gezet door de Russen, zouden een militair conflict kunnen uitlokken, volgens Blinken.

Excuus om binnen te vallen

President Joe Biden speculeerde ook op uitlokking door de Russen. “We hebben redenen om aan te nemen dat ze daarmee bezig zijn, om een excuus te hebben om binnen te vallen”, zei Biden buiten het Witte Huis. “Iedere aanwijzing die we hebben laat zien dat ze voorbereid zijn om Oekraïne aan te vallen.”

De Russische onderminister van buitenlandse zaken Sergej Rjabkov noemde de scenario’s die Blinken schetste ‘betreurenswaardig en gevaarlijk’. Rusland zegt dat het bezig is een deel van de meer dan 100.000 militairen aan de grens met Oekraïne terug te trekken. Maar volgens de Amerikanen zijn er in de afgelopen 24 uur juist circa 7000 militairen extra naar de grensregio gestuurd. Die zijn niet alleen in Rusland gelegerd, maar ook in buurland en partner Wit-Rusland.

Zwaarder geweld dreigde donderdag al, toen het Oekraïense leger en en pro-Russische rebellen in het oosten van dat land elkaar bestookten. De rebellen opereren vanuit twee autonome republiekjes, die door Moskou gesteund worden. Beide zijden beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met schieten.

Nieuwe ontmoeting voorgesteld

In een brief aan de Amerikaanse ambassadeur in Moskou reageerde Rusland getergd op de afwijzing van de Russische eisen door de VS. Als de Amerikanen daarbij blijven, “zal Rusland worden gedwongen te reageren, ook met militair-technische maatregelen”.

Rusland wil dat de VS en de Navo hun militairen terugtrekken uit Midden- en Oost-Europa en de verzekering dat Oekraïne zich nooit zal aansluiten bij het militaire bondgenootschap. Die eisen zijn door Biden ondubbelzinnig afgewezen. Blinken heeft in een brief aan zijn Russische collega Lavrov wel een nieuwe ontmoeting voorgesteld, volgende week in Europa.

Ondertussen heeft Moskou de tweede man van de Amerikaanse ambassade uitgewezen. Volgens de Amerikanen, die van een ‘escalerende stap’ spreken, is daar geen reden voor gegeven.

