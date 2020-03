Grote tekorten en steeds meer besmettingen: New York is de kanarie in de Amerikaanse kolenmijn

Zo stil als het er de afgelopen tijd op straat is geworden, zo chaotisch gaat het er nu aan toe in de ziekenhuizen van New York. Uit de ziekenzalen klinkt een ‘kakofonie van gekuch’ op, noteerde een verslaggever van persbureau AP. Overal waar nog maar een beetje plaats over is, worden extra bedden tussen bestaande gepropt. Artsen en verplegers draaien extreem lange diensten. Terwijl de zalen langzaam vol lopen met coronapatiënten, zitten ze op een rantsoen van één beschermend gezichtsmasker per dag. Er zijn simpelweg niet meer voorraden.

“Een week geleden leek het nog lachwekkend dat het er bij ons net zo aan toe zou gaan als in Italië”, aldus de hoofdchirurg van Columbia University. “Vandaag niet meer”.

De Verenigde Staten staan op het punt om, na Wuhan en Lombardije, het volgende wereldwijde epicentrum van de verspreiding van het coronavirus te worden, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie deze week. De versnelling van het aantal besmettingen gaat er harder dan elders.

En binnen de Verenigde Staten is het nu vooral New York, waar het aantal gevallen snel de pan uit rijst. Op dinsdag waren er 26.000 bevestigde besmettingen en meer dan 200 doden in de staat, waarvan het merendeel in de stad New York. Het aantal besmettingen verdubbelt nu iedere drie dagen, waarschuwt gouverneur Andrew Cuomo.

Dat betekent dat de ziekenhuizen binnenkort over hun capaciteit heen zijn. Cuomo denkt dat hij binnen nu en een paar weken 30.000 beademingsapparaten nodig heeft, anders vallen er onnodige doden. Hij heeft er op dit moment slechts 7000.

Leeg restaurant bij het Grand Central Station in New York. Beeld AFP

De federale overheid heeft wel nog een voorraad van zo’n 11.000 beademingsapparaten. New York kreeg er daarvan aanvankelijk slechts 400 toegewezen, wat gouverneur Cuomo in woede deed ontsteken. President Trump antwoordde dat New York zijn eigen beademingsapparaten dient te kopen.

“Het is geen kwestie van geld. Er zijn er gewoon niet meer te vinden”, reageerde Cuomo. De markt voor beademingsapparaten, mondkapjes, ziekenhuisbedden en andere medische hulpmiddelen is op dit moment ook al een chaos. Allerlei ziekenhuizen en overheden proberen zo snel mogelijk voorraden aan te leggen, waardoor grote schaarste en hoge prijzen ontstaan. Gezichtsmaskers kosten normaal zo’n 30 cent per stuk, nu tussen de 3 en de 15 dollar, vertelt de baas van een bedrijf dat voor ziekenhuizen voorraden inkoopt aan de Washington Post.

Beeld Louman & Friso

Cuomo mag zich soms een roepende in de woestijn voelen, hij heeft ook een boodschap voor de rest van Amerika: “Wij zijn jullie toekomst”. Volgens de gouverneur is New York de kanarie in de kolenmijn, en staat de rest van Amerika ook de overstromende ziekenhuizen te wachten waar New York nu mee kampt.

De federale overheid maakt zich zorgen over bewoners van New York, die om de epidemie te ontvluchten elders in het land hun heil zoeken, en zo ook het virus verder helpen verspreiden. Wie uit New York is gereisd, moet zichzelf veertien dagen in thuisquarantaine houden, is sinds deze week het officiële advies.

Lege straten in New York. Beeld AFP

Maar ook elders in het land ontstaan al nieuwe, grote besmettingshaarden. Zo vond in Louisiana een maand geleden het traditionele carnaval Mardi Gras plaats. Net als in Nederland lijkt dat carnaval een belangrijke factor te zijn geweest in de verspreiding van het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in die staat stijgt inmiddels ook extreem snel.

Volgens veel critici heeft de federale overheid te lang gewacht met stevige maatregelen om het virus in te dammen. Inmiddels hebben de meeste Amerikaanse staten wel verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Slechts in enkele staten zijn nog een paar scholen open.

President Trump wordt inmiddels zenuwachtig van de schade die de economie oploopt door het openbare leven lam te leggen. Wat hem betreft herneemt het normale leven in april zijn loop alweer. Maar er zijn weinig artsen die denken dat Amerika het ergste dan al gehad heeft.

Republikeinen: offer jezelf op voor de economie Lange tijd volhardde nieuwszender Fox, een trouw bondgenoot van president Trump, in het geluid dat het coronavirus niets meer was dan een gewoon griepje. Inmiddels begint zich een nieuw geluid te ontwikkelen: ouderen mogen hun leven best opofferen om de Amerikaanse economie te redden. Zo vertelde Dan Patrick, vice-gouverneur van Texas, deze week aan Tucker Carlson dat iedereen weer aan het werk moest. Patrick, 69, wilde best zijn gezondheid riskeren, als dat betekent dat het “Amerika waar alle Amerikanen van houden behouden blijft voor je kinderen en kleinkinderen”. De rechtse radiohost Glenn Beck, 56, opperde dat juist ouderen aan het werk moesten gaan. “Zelfs als we allemaal ziek worden. Ik ga liever dood dan het land te vermoorden.”

