Grote onrust onder Spaanse vaccinweigeraars vanwege aangekondigde zwarte lijst

Spanjaarden die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus komen op een zwarte lijst. De informatie uit dit register, zoals de Spaanse minister van volksgezondheid Salvador Illa de lijst noemt, wordt bovendien met andere EU-landen gedeeld.

Het zwaar door de pandemie getroffen Spanje begon net als de meeste andere Europese landen op 27 december met het injecteren van het Pfizer-vaccin in de armen van burgers: de hoogbejaarde Araceli (96) uit Guadalajara had de primeur. Maar een week voor de start van de vaccinatiecampagne werd duidelijk dat in Spanje de vaccin-scepsis aanzienlijk was, iets minder dan een derde van de Spanjaarden gaf in een onderzoek aan absoluut geen prik te willen om zich te beschermen tegen het virus, terwijl 40 procent zich het liefst direct wou laten vaccineren.

Het register deed met deze cijfers in het achterhoofd de wenkbrauwen fronsen: wordt de informatie straks gebruikt, zodat alleen een tegen corona ingeënte Spanjaard het café weer in mag? Of is het register vooral een strategisch pressiemiddel om twijfelaars over de streep te trekken?

Gezondheidsminister Illa liet haastig weten dat er uiterst zorgvuldig zal worden omgesprongen met de data. De baas van het Spaanse medicijnagentschap María Jesús Lamas legde in de krant El País uit dat personen geanonimiseerd in het register worden opgenomen en dat de reden voor de weigering van het vaccin niet wordt opgetekend. Aan de vrijwillige basis van de vaccinatie tegen corona wordt niet getornd. Zelfs zorgmedewerkers die straks geen ‘vaccinatiecertificaat’ hebben, wordt geen strobreed in de weg gelegd om het werk uit te oefenen, zei Lamas desgevraagd.

Hoe de data gebruikt worden, blijft onduidelijk

Desondanks zijn niet alle Spanjaarden gerustgesteld in een land waar het wantrouwen voor politiek en overheid groot is. Hoe en op welke wijze de data op termijn precies gebruikt gaan worden blijft onduidelijk.

Ondertussen loopt de Spaanse vaccinatiecampagne, waar als eerste bewoners van bejaardentehuizen, kwetsbaren en zorgpersoneel aan de beurt zijn, nog niet op rolletjes. In het in West-Europa het zwaarst door corona getroffen land met 47 miljoen inwoners was maandag pas 11,5 procent van de geleverde Pfizer-vaccins toegediend, wat neerkomt op ruim 82.000 prikken. Met name brandhaard Madrid loopt hopeloos achter en wil het Rode Kruis inhuren om de klus te klaren. De oorzaak van de vertraging te midden van een derde coronagolf die het land overspoelt, ligt volgens de autoriteiten echter niet bij vaccin weigerende Spanjaarden: de feestdagen, gebrekkige planning en logistieke problemen gooien roet in het eten.

Lees ook:

Vergrijsd Spanje zal ouderen als eerste vaccineren

Spanje wil in januari beginnen met de corona-vaccinatie in de bejaardentehuizen van het sterk vergrijsde land.