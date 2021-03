Grote brand verwoest onderkomens van gevluchte Rohingya in Bangladesh

“In de verte zag ik rookpluimen, die groter en groter werden”, vertelt Onno van Manen over de brand die maandag een deel van een vluchtelingenkamp in Bangladesh in de as legde. Als directeur van Save the Children in Bangladesh is Van Manen nauw betrokken bij de opvang van Rohingya, een islamitische groep die uit buurland Myanmar is verjaagd, en het deed hem pijn om te zien hoe verschillende kampen afbrandden. “Het gaat om een gebied waar 120.000 mensen wonen. De impact hiervan is gigantisch.”

Vooralsnog heeft de brand zeker vijftien mensen het leven gekost, al is de verwachting dat dit aantal nog oploopt. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, worden nog zo’n vierhonderd mensen vermist. “Iedereen maakt zich zorgen om een bekende. Het is een hele hechte gemeenschap, die al veel heeft meegemaakt. De onzekerheid over vermisten komt daar nog eens bovenop.”

Derde brand in vier dagen

De brand brak maandag uit, de derde in vier dagen tijd. De oorzaak van de brand is onduidelijk, maar Van Manen begrijpt wel waardoor de vlammen zo snel om zich heen sloegen. “De winterperiode is bijna ten einde en dan is de grond zo droog dat een brand snel rondgaat in zo’n dichtbevolkt kamp, waar de krotten zijn gebouwd van brandbaar materiaal als bamboe en canvas.”

Op sociale media is te zien dat de enorme vuurzee begon in één kamp en vervolgens oversloeg naar omliggende kampen. Naar schatting zijn tweeduizend onderkomens in vlammen opgegaan en zijn er nog zo’n duizend zwaar beschadigd.

“Men kon ook nauwelijks ontsnappen. Alle kampen zijn afgesloten met prikkeldraad”, vertelt Van Manen, die in januari ook een hevige brand meemaakte. Hoewel er toen geen doden vielen, verloren 3500 mensen hun onderkomen als gevolg van de brand. Ditmaal is de schade groter. “Zo’n 50.000 mensen zijn hun huis verloren en dan benoem ik niet eens de schade aan scholen of sanitair. Bovendien moet alles nu snel worden opgebouwd met het regenseizoen op komst. Anders is het opbouwen lastig.”

Groot risico op genocide

Er leven ongeveer een miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh, vlak over de grens met Myanmar. De islamitische Rohingya worden al generaties lang vervolgd in het overwegend boeddhistische Myanmar; sinds 2017 vluchtten zij massaal voor toenemend geweld. In januari oordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag nog dat Myanmar maatregelen moest treffen om de Rohingya-minderheid te beschermen. Volgens de rechters lopen de Rohingya een groot risico slachtoffer te worden van genocide.

Rohingya lijken voorlopig niet terug te kunnen naar huis, zeker na de recente staatsgreep in Myanmar. Door de drukte in de kampen in de grensregio is Bangladesh van plan een aantal vluchtelingen te verplaatsen naar Bhasan Char, een eiland voor de kust. Tot nu toe zijn daar 13.000 mensen heen gebracht, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties. Zij waarschuwen voor het overstromingsgevaar op het eiland.

