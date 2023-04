Grootschalige gevangenenruil positief signaal voortgang vredesbesprekingen

Jemen is vrijdag begonnen aan een grootschalige uitruil van krijgsgevangenen. Zeker 900 gevangenen aan beide zijdes worden komende dagen uitgewisseld, zo meldt het Rode Kruis vrijdag, dat als toezichthouder fungeert en de krijgsgevangenen opvangt.

Vrijdag rond het middaguur kwamen gelijktijdig twee vliegtuigen aan in de steden Aden (in handen van de regering) en in Sanaa (in handen van de Houthi-rebellen) om de eerste tientallen krijgsgevangenen uit te wisselen.

Sinds 2014 strijdt de Jemenitische regering tegen Houthi-rebellen, die in 2015 hoofdstad Sanaa in handen kregen. De regering, gesteund door Saudi-Arabië, zetelt in het zuiden van het door burgeroorlog verscheurde land. Saudi-Arabië zou op zoek zijn naar een manier zich uit het conflict terug te trekken, een van de redenen waarom er druk wordt gezet achter vredesbesprekingen.

Het lijkt de goede kant op te gaan

Dat die besprekingen de goede kant op lijken te gaan, blijkt ook uit de gevangenenruil. Daarnaast uitte een onderhandelaar van de Houthi-rebellen zich vrijdag tegenover persbureau Reuters positief over de voortgang van de gesprekken, die zich onder meer zouden richten op een verlengd staakt-het-vuren, de heropening van havens in handen van de rebellen en het vliegveld van Sanaa. Ook de terugtrekking van buitenlandse troepen is inzet van de besprekingen.

De toenadering in Jemen valt te zien als direct gevolg van die tussen Saudi-Arabië en Iran: deze landen besloten onlangs, na bemiddeling van China, hun diplomatieke betrekkingen weer te hervatten. Het conflict in Jemen wordt beschouwd als een van de proxy-oorlogen van Saudi-Arabië en Iran, de soennitische en sjiitische grootmachten in de regio.

