Groot-Brittannië stuurt toch geen immigranten naar afgelegen eiland Ascension

Het moet een bijzondere vergadering zijn geweest. Minister van binnenlandse zaken Priti Patel, omringd door haar naaste adviseurs, zal iets gevraagd hebben als: heeft iemand nog een idee wat we met al die immigranten moeten doen die nu massaal met bootjes het Kanaal oversteken? Denk vooral out of the box!

Waarop een adviseur voorstelde: eiland Ascension misschien? Het Britse overzeese gebiedsdeel, een verlaten vulkaaneiland, zo’n 6000 kilometer van Londen. Ideale plek om ze naartoe te vliegen. En er gaat ongetwijfeld een afschrikwekkende werking vanuit. Waarop de minister reageerde: laten we dat toch maar eens gaan uitzoeken.

Nadat de Financial Times lucht had gekregen van dit uiterst onorthodoxe plan trok er een storm van verontwaardiging door het land. Immigranten verhuizen naar een piepklein eiland in de Atlantische oceaan om ze daar vast te houden net zolang tot ze hun asielprocedure hebben doorlopen? De oppositie kon de oren niet geloven.

Napoleon

Ascension ligt precies tussen Afrika en Zuid-Amerika in, als een minuscuul stipje op de gigantische oceaan. Het is kleiner dan Texel, met nog geen duizend inwoners. En het dient vooral als basis voor de Britse luchtmacht, waar tijdens de Falklandoorlog in de jaren tachtig van de vorige eeuw gretig gebruik van werd gemaakt.

Het behoort tot dezelfde eilandengroep als Sint-Helena, al ligt dat buureiland wel gelijk meer dan duizend kilometer verderop. Sint-Helena is het eilandje waar Napoleon ooit als gevangene naartoe werd gebracht, met als doel om hem vooral zo ver mogelijk uit de buurt te houden.

Dat minister Patel met de handen in het haar zit is duidelijk. Ze had deze zomer nog beloofd om het aantal immigranten dat met rubberen bootjes vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te komen drastisch terug te dringen. Maar dat lukt tot nu toe amper. De opvangcentra in het graafschap Kent, waar ook de havenstad Dover onder valt, zijn te klein om de duizenden immigranten op te vangen.

Patel keek daarom naar de Australische methode, dat al regelmatig eilanden ver buiten de eigen kust gebruikte om immigranten naartoe te brengen. Het eiland Nauru is berucht, waar velen onder zeer benarde omstandigheden zijn vastgehouden. Desalniettemin leek Patel wel open te staan voor een soortgelijke constructie.

Logistieke nachtmerrie

Ook sommige Conservatieve parlementariërs vonden het prima: “We moeten de druk van Kent afhalen, we kunnen bijvoorbeeld nauwelijks meer extra kinderen meer opvangen”, zei Laura Trott, die een kiesdistrict in Kent vertegenwoordigt.

Maar uiteindelijk is Patel teruggefloten door andere kabinetsleden. Los van het feit dat het een logistieke nachtmerrie is om immigranten 6000 kilometer te verplaatsen, is het ook in strijd met VN-afspraken. Patel zal met een beter voorstel moeten komen.

Labour-parlementariër Nick Thomas-Symonds vatte het als volgt samen: “Dit belachelijke idee is inhumaan, totaal onpraktisch en extreem duur. Dus het klinkt inderdaad volkomen logisch dat het door deze Conservatieve regering is bedacht.”

