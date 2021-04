Groot-Brittannië schort subsidie aan Oxfam op na schandaal in Congo

Na een verbod van drie jaar mocht Oxfam sinds een paar weken weer subsidie aanvragen bij de Britse overheid. Lang heeft de internationale hulporganisatie daar niet van kunnen profiteren. Donderdag drukte de Britse regering opnieuw de pauzeknop in. En net als in 2018 – toen Oxfam-medewerkers zich schuldig maakten aan seksueel misbruik na de aardbeving in Haïti – ligt aan de huidige beslissing opnieuw een schandaal ten grondslag.

Twee Oxfam-medewerkers in de Democratische Republiek Congo (DRC) werden vorige week geschorst na een onderzoek naar seksueel wangedrag en machtsmisbruik bij de hulporganisatie. Dat onderzoek kwam er na onthullingen door nieuwsorganisaties The New Humanitarian en de Thomson Reuters Foundation in september. Tientallen Congolese vrouwen vertelden aan de onderzoeksjournalisten seksueel te zijn misbruikt door hulpverleners tijdens de Ebola-uitbraak in het land. Oxfam was een van de zeven hulporganisaties die daarbij werd genoemd.

Frustratie in een brief

Een groep van 22 bezorgde medewerkers en ex-medewerkers van Oxfam vindt het onderzoek naar het wangedrag in Congo veel te lang duren en schreef uit frustratie een brief, die in handen is van de Britse krant The Times, naar het hoofdkantoor van de organisatie. Sinds 2015 doen de verhalen van wangedrag in de DRC al de ronde, maar is daar nog geen actie op gevolgd, schrijven zij.

De groep beschuldigt specifiek elf Oxfam-medewerkers van fraude, corruptie, seksueel wangedrag, misbruik, bedreigingen en intimidatie. Daarbij zou het onder meer gaan over ongepaste opmerkingen naar vrouwelijke medewerkers en corruptie bij het toekennen van contracten voor accommodatie, transport en advieswerk. “Toch kunnen de daders op hun post blijven”, citeert The Times uit de brief van de klokkenluiders, die zeggen dat zijzelf en hun familieleden bedreigingen hebben ontvangen vanwege hun actie. “We hopen dat de DRC niet een nieuw voorbeeld wordt van Oxfams falen om machtsmisbruik te voorkomen.”

De briefschrijvers brengen het schandaal in Haïti in herinnering toen Oxfam-medewerkers zich na een aardbeving in dat land in 2011 seksueel misdragen hadden. Het nieuws over dit misbruik dat in 2018 aan het licht kwam, zette breder onderzoek naar wangedrag onder werknemers van verschillende hulporganisaties in gang. Oxfam beloofde destijds beterschap en hervormingen. Volgens de Britse overheid was ze daarmee goed op weg; reden om de hulporganisatie vorige maand weer toe te laten tot het Britse subsidieprogramma.

Een hoge standaard van bescherming

Dat gaat door de recente onthullingen uit de DRC voorlopig dus niet door. “Alle organisaties die in aanmerking willen komen voor Britse steun moeten een hoge standaard van bescherming kunnen garanderen aan de mensen met wie ze werken“, verklaarde een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken.

Oxfam loopt door de nieuwe reputatieschade het risico om niet alleen inkomsten van de overheid mis te lopen maar ook die van donateurs; na het misbruik in Haïti verloor de organisatie al duizenden donateurs en moest flink bezuinigen.

Lees ook:



Geen hulporganisatie is immuun voor misbruik

Het seksschandaal bij Oxfam is geen incident. Hulpverlenende organisaties moeten zich continu wapenen tegen misbruik door hun werknemers.