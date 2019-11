Grofgebekte politicus laat zich niet tegenhouden door messentrekker

Het geweld lijkt toe te nemen in Hongkong. Vorige week werd een pro-democratische politicus aangevallen door een man die bijna zijn oor afbeet. De man die Ho gisteren aanviel, is gearresteerd. Terwijl de dader op Ho instak, schold hij hem uit voor ‘menselijk afval’. Dat soort taal bezigt de 57-jarige Hongkongse advocaat en politicus zelf ook geregeld. Zo zei hij twee jaar geleden dat activisten voor zelfstandigheid van zijn stad ‘meedogenloos afgemaakt’ mogen worden. Ook voorstanders van het homohuwelijk en vrouwelijke collega’s kregen te maken met grove opmerkingen van Ho.

Andere pro-Chinese politici namen afstand van dergelijke opmerkingen, maar daar trok hij zich niets van aan. Ho kreeg al vaker kritiek, maar blijft populair bij een deel van de Hongkongse kiezers. Ondertussen is hij gehaat bij de demonstranten die al maanden opkomen voor de vrijheid en democratie in hun stad, die binnen China een zekere mate van autonomie kent.

Ho groeide op in een dorpse omgeving buiten de stad Hongkong, dichtbij de grens met China, in een familie die haar stamboom meer dan duizend jaar kan terugvoeren. Na zijn middelbareschooltijd vertrok hij naar Groot-Brittannië, waar hij rechten studeerde. Ho keerde terug naar Hongkong, werd daar advocaat. Zijn carrière verliep voorspoedig, hij werd partner van een advocatenkantoor en vertegenwoordiger van een kantoor in de Chinese stad Guangzhou.

Een van de eerste smetten op zijn blazoen was het feit dat hij loog over zijn bevoegdheid als advocaat in Engeland en Wales. Bovendien werd een eredoctoraat van de Engelse universiteit waar hij heeft gestudeerd, vorige week ingetrokken vanwege zijn harde uithalen naar de demonstranten in Hongkong.

De campagne voor het intrekken van het eredoctoraat kwam in Groot-Brittannië op gang na een incident in juli van dit jaar, kort nadat de massale demonstraties in Hongkong begonnen. Een groep van honderden mannen in witte overhemden viel toen met stokken en andere wapens demonstranten aan in een metrostation in het deel van Hongkong dat Ho vertegenwoordigt. Tientallen mensen raakten gewond.

Ho werd later die avond gezien, terwijl hij de mannen in witte overhemden hartelijk begroette en bedankte. Algemeen wordt aangenomen dat het ging om leden van de Hongkongse maffia. Ho beweerde dat het ging het om gewone burgers die hun wijk verdedigden tegen relschoppers.

