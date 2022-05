Groep burgers geëvacueerd uit belegerde staalfabriek in Marioepol

Een groep van zo'n twintig burgers heeft het belegerde complex van de Azovstal-staalfabriek in Marioepol kunnen verlaten. Er zouden zich zes kinderen jonger dan 14 jaar in de groep bevinden. Het is nog onduidelijk waar de mensen naartoe zijn gebracht. Het is voor het eerst dat burgers de havenstad hebben kunnen verlaten sinds president Poetin het verzetsbolwerk hermetisch af liet sluiten.

Volgens Oekraïense bronnen zouden ongeveer duizend burgers hun toevlucht hebben gezocht in de bunkers en ondergrondse ruimten van Azovstal. Het Kremlin houdt vol dat naar schatting zo’n 2500 Oekraïense strijders en huurlingen zich daar hebben verschanst. Ze zouden tot dusver geweigerd hebben zich over te geven.

Bombardementen

De Oekraïense legerleiding liet weten dat Russische vliegtuigen ook zaterdag onophoudelijk doelen in Marioepol, dat al grotendeels in puin ligt, hebben bestookt. Vooral het uitgebreide terrein van Azovstal werd zwaar gebombardeerd. Kiev meldde op de sociale media tevens dat de eigen troepen vier dorpjes in de regio Charkov hebben heroverd op de Russische invasiemacht.

De burgemeester van Marioepol, Bojtsjenko, zegt tegen de BBC dat de mensen in het complex op de rand van leven en dood verkeren. “Mensen wachten en bidden voor een redding”, zegt de burgemeester, die zelf niet meer in Marioepol is. “Het is moeilijk om te zeggen hoeveel tijd we nog hebben om levens te redden.”

Zelenski: 23.000 Russische militairen gesneuveld

Sinds het begin van de Russische inval zijn volgens de Oekraïense president Zelenski 23.000 Russische soldaten omgekomen in Oekraïne. Bovendien werden meer dan 1000 Russische tanks en bijna 2500 andere militaire voertuigen vernietigd, zei Zelenski zaterdagavond tijdens een toespraak.

Hoe hoog de verliezen daadwerkelijk zijn, is moeilijk in te schatten. Moskou heeft eerder toegegeven dat meer dan duizend Russen zijn gesneuveld sinds de oorlog op 24 februari begon. Het land schat het aantal gedode Oekraïense strijders op meer dan 23.000.

Zelenski zei te verwachten dat Rusland ‘extra troepen’ samentrekt voor aanvallen in Oost-Oekraïne. Hij deed tijdens zijn toespraak een beroep op het Russische leger. “Elke Russische soldaat kan nog steeds zijn leven redden. Het is beter voor je om te overleven in Rusland dan om te sterven in ons land.”

‘Oekraïense vlag zal terugkeren’

In zijn dagelijkse toespraak heeft de Oekraïense president Zelenski getracht de inwoners van het deels door Russen bezette land moed in te praten. “Oekraïne zal weer vrij zijn. Cherson, Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne en alle andere tijdelijk bezette steden en gemeenschappen waarin de bezetters zich nu voordoen als “heersers” zullen worden bevrijd. De Oekraïense vlag zal terugkeren…”

Zelenski vervolgde: “Er moet nog veel werk worden verricht. De bezetters zijn nog steeds op ons land en erkennen het duidelijke falen van hun zogenaamde operatie nog steeds niet. We moeten nog steeds het gevecht aangaan en alles in het werk stellen om de bezetters te verdrijven. Maar daar zullen we uiteindelijk in slagen.”