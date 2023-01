Groen licht voor Leopard-tanks naar Oekraïne, Amerikaanse Abrams zullen volgen

Bondskanselier Olaf Scholz is om: Duitsland gaat Leopard-tanks leveren aan Oekraïne, en geeft ook andere landen toestemming dat te doen. Dat meldde weekblad Der Spiegel woensdagavond. De Verenigde Staten zullen waarschijnlijk vandaag al bekendmaken dat ze Oekraïne M1 Abrams-tanks zullen leveren, zo meldde de Wall Street Journal.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky smeekt al maanden om die tanks. Hij hoopt dat hij de vrijwel vastgelopen stellingenoorlog kan openbreken met de 74 ton zware Leopard 2-tanks. Militair analisten onderschrijven de militaire noodzaak van westerse tanks voor Oekraïne, nu Rusland zich opmaakt voor een groot voorjaarsoffensief.

De Leopardtanks zijn qua bepantsering en bewapening superieur aan de tanks van Sovjetmakelij, die zowel Oekraïne als Rusland in gebruik hebben. De munitie voor deze tanks raakt langzamerhand op en het Westen kan die niet zomaar bijmaken. Van de Leopard-tanks bestaat in een Europa een ruime voorraad van ongeveer tweeduizend stuks: onder meer Denemarken, Finland, Oostenrijk, Portugal en Spanje hebben ze.

Rutte overweegt leasetanks te leveren aan Oekraïne

Nederland heeft achttien van de zware tanks geleased van Duitsland. De regering overweegt die te kopen en door te leveren aan Oekraïne, zei minister-president Mark Rutte dinsdag in een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. “We hebben ze geleaset, dat betekent dat we ze kunnen kopen, en dat betekent dat we ze (aan Oekraïne) kunnen geven.”

Scholz bleef de afgelopen weken ondanks toenemende internationale druk weigeren om Leopards te leveren. Ook wilde hij aan derde landen zoals Polen niet de vereiste vergunning verlenen voor het doorleveren van de tanks van Duitse makelij. Scholz wilde dat alleen doen als ook Washington over de brug zou komen met Amerikaanse Abrams-tanks. Dat leidde vorige week volgens Amerikaanse en Duitse media achter de schermen tot woedende woordenwisselingen tussen Amerikaanse en Duitse regeringsfunctionarissen.

Angst voor mikpunt Russische woede

Een belangrijke reden voor Scholz’ terughoudendheid was de vrees dat Duitsland alleen zou komen te staan, en met de levering van tanks mikpunt zou worden van de woede van Moskou. Maar in zijn regering woedde grote onmin over die aarzelingen. Coalitiepartners FDP en de Grünen vinden dat Duitsland, dat Oekraïne al veel zware wapens levert, ook met tanks moet bijstaan in zijn verdediging tegen de Russische invasie. Dat stellen zij op grond van Duitsland zijn historische verantwoordelijkheid en belangrijke gewicht in Europa.

Het argument van ‘Keine Alleingänge’ (vrij vertaald: ‘niet in ons eentje’) klonk steeds minder overtuigend. Groot-Brittannië zegde eerder deze maand Kiev de levering van veertien Challengertanks toezegde. Bovendien gaf Polen vorige week te kennen ook zonder Duitse exportvergunning Leopards - vermoedelijk veertien stuks - naar Oekraïne over te brengen. Ook in Frankrijk gaan stemmen op om Oekraïne LeClerc-tanks, van Franse makelij, te leveren. Eerder beloofde Frankrijk al zware pantsergevechtsvoertuigen toe.

Intrede westerse tanks op slagveld zal nog even duren

Het zal nog weken, en misschien wel maanden duren voordat de tanks het Oekraïense slagveld oprollen. Oekraïense militairen moeten worden opgeleid voor de bediening van de tanks. Ook de bevoorrading van munitie en reserveonderdelen naar het front vergt tijd, evenals het inpassen van de tanks in andere gevechtseenheden, die nu ook steeds meer de beschikking krijgen over ander westers zwaar materieel.

Vraag is ook waar Oekraïne de tanks precies zullen inzetten. Amerikaanse regeringsfunctionarissen en westerse adviseurs dringen er bij president Zelenski op aan om de ‘gehaktmolen’ Bachmoet op te geven. Al bijna een half jaar zijn Russische en Oekraïense troepen bij die stad in de Donetsk in een dodelijke horlepiep verwikkeld, waarbij vaak honderden militairen per dag sneuvelen. Volgens de westerse bondgenoten kan het Oekraïense leger beter zijn verlies nemen in die toch al verwoeste stad in Oost-Oekraïne, en zich opmaken voor een tegenoffensief in het zuiden.

