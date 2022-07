Grijze wolken boven de stad waar Abe werd vermoord: ‘Het is normaal zo veilig in Japan’

Japanners staan massaal in de rij om hun laatste eer te bewijzen aan oud-premier Shinzo Abe, die vrijdag werd vermoord in de stad Nara.

“Het eerste woord dat in me opkomt is shock”, vertelt Takuya Tsuneoka. Hij woont al zijn hele leven in Nara, en zijn hele familie komt hier vandaan. In zijn handen houdt hij een boeddhistisch kralenarmbandje waarmee hij een kort gebedje doet. “Het is een rustige stad, ik kan nog steeds niet geloven dat dit hier heeft kunnen gebeuren.”

Ondanks het zomerse weer lijkt het alsof er grijze wolken boven de stad hangen. Op de plek waar drie dagen geleden de Japanse oud-premier Shinzo Abe is doodgeschoten hangt een grimmige sfeer. Er is geen glimlach te bekennen. De gemeente heeft een tijdelijk altaar opgezet waar men afscheid kan nemen. Duizenden mensen staan in de rij, die honderden meters lang is.

Prominente politici van zowel de regerende als de oppositiepartijen hebben de Japanse bevolking opgeroepen te gaan stemmen om de Japanse democratie te beschermen. Maar ondanks de aanslag heeft Takuya besloten om op de kandidaat te stemmen die beter op zijn politieke voorkeuren aansluit. “Ik wil geen sympathiestem uitbrengen, daarmee help ik de Japanse democratie niet.”

Mensen komen uit het hele land om oud-premier Abe te herdenken. Beeld Getty Images

Boeketten stapelen zich op

Een ploeg van vijf man loopt de kwartierlange wandeltocht, op en neer tussen het begin en het einde van de rij richting het altaar, om te checken of iedereen ondanks de hitte nog overeind staat. Nog een extra ploeg van vier man wijst mensen naar een plekje waar ze even mogen stilstaan.

Drie grote tafels zijn opgesteld waar bezoekers bloemen op kunnen neerleggen. Ze moeten om de paar minuten leeggeruimd worden; de boeketten stapelen zich te snel op. Om de tafels heen zijn tenten opgezet die inmiddels zijn volgehangen met brieven en tekeningen. “Dank je wel Mr. Abe, voor alles wat je voor Japan gedaan hebt,” leest een brief die boven een portret van de oud-premier hangt.

Takahiro Kamisuna is verdrietig, maar zegt dat de aanslag geen effect heeft gehad op zijn stemgedrag. “Ik wist niet eens of ik wel of niet moest gaan stemmen.” Uiteindelijk heeft hij toch besloten om op de de Liberaal Democratische Partij (LDP) te stemmen, de politieke partij van de oud-premier: “De kandidaat die ik heb gekozen weet veel van veiligheid.” Dat vindt hij juist nu extra belangrijk: “Het is normaal zo veilig hier in Japan, dit mag niet nog een keer gebeuren.”

Met wegversperringen proberen politieagenten de mensenmassa’s in goede banen te leiden, maar het mag niet baten. Bijna niemand luistert naar de aanwijzingen. Tientallen mensen stoppen bij het lege stukje asfalt, midden op de weg, waar de aanslag plaatsvond. De campagneposters zijn weggehaald, maar op de grond zijn nog opgedroogde sporen bloed te zien.

“Het doet zoveel pijn,” vertelt een oudere vrouw terwijl de tranen over haar wangen rollen. Ze heeft net een boeket bloemen neergelegd. “Ik ben helemaal alleen met de trein uit Nishinomiya gekomen, van ver weg.” Ondanks dat ze de hele dag onderweg is geweest heeft ze wel de tijd gevonden om nog langs het stemlokaal te gaan. Ze heeft besloten om op de LDP te stemmen: “Voor mijn gevoel heb ik dan toch nog wat voor hem kunnen doen. Een stem voor meneer Abe.”

