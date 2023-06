Griekse uitleg over bootramp roept steeds meer vragen op

Bijna een week na het ongeluk met de migrantenboot voor de Griekse kust, waarbij vermoedelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen, groeit de onduidelijkheid over de rol van de kustwacht. Die verklaarde dat het overvolle schip hulp had geweigerd, omdat het door wilde varen naar Italië. Volgens overlevenden kapseisde de boot echter na een poging van de kustwacht om de migranten naar Italië te slepen.

Het is lastig met de 104 overlevenden te spreken: bij de opvang direct na de ramp, in de stad Kalamata, werden ze weggehouden van de pers. Inmiddels zijn ze overgebracht naar een vluchtelingenkamp in de buurt van Athene, dat met prikkeldraad en tourniquets is afgeschermd en waar mensen niet vrij in en uit kunnen lopen. Desondanks lukte het de Duitse omroep WDR om met enkele van de overlevenden te spreken. Tien van hen verklaarden onafhankelijk van elkaar dat de Griekse kustwacht tot drie keer toe probeerde het schip met een touw voort te trekken, waarna het uiteindelijk omsloeg en zonk.

Hun relaas strookt niet met de versie van de kustwacht. Die stelt dat de migranten elke vorm van hulp weigerden, omdat ze hun reis naar Italië wilden voortzetten. Wel zouden ze uiteindelijk hulp in de vorm van levensmiddelen hebben geaccepteerd van commerciële schepen in de buurt, wat hun boot aan het schommelen kan hebben gebracht. Een touw dat de kustwacht had bevestigd aan de boot, zou zijn losgemaakt door de migranten.

Het schip lag stil

De kustwacht zei verder dat de boot al die tijd op koers lag naar Italië. De BBC trekt ook die bewering na onderzoek in twijfel. De Britse omroep heeft foto’s en de data van schepen in de omgeving geanalyseerd, en komt tot de conclusie dat het schip zeven uur min of meer stillag voor het zonk.

Maritiem experts vegen de vloer aan met het argument dat hulp uitbleef omdat de migranten die weigerden. De kustwacht is verplicht in te grijpen als een ongeluk dreigt, zeggen zij. De Griekse autoriteiten stellen daar weer tegenover dat het onverantwoord is een schip met veel te veel opvarenden hulp op te dringen, omdat zij daarmee juist verder in gevaar zouden komen.

De Griekse interim-regering, die slechts een maand aan de macht is om de verkiezingen van komende zondag voor te bereiden, roept op het justitiële onderzoek af te wachten. Vaststellen wat er precies is gebeurd zal nog knap lastig worden. De camera’s op het schip van de kustwacht dat al die tijd in de buurt was werkten wel, maar de beelden die zij maakten zouden niet zijn opgenomen. Een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex werd rond het tijdstip van de ramp naar elders gedirigeerd. Verder heeft de hoofdaanklager volledige geheimhouding verordonneerd. En getuigen worden dus afgeschermd van de buitenwereld.

Hoofdthema bij de verkiezingen

De reputatie van de Griekse autoriteiten met betrekking tot behandeling van bootvluchtelingen door de kustwacht is twijfelachtig. Ondanks meervoudig bewijs ontkennen ze stelselmatig pushbacks uit te voeren, waarbij migranten al dan niet met geweld worden tegengehouden of het land worden uitgezet.

Intussen is migratie, dat tot nu toe een bescheiden rol speelde in de campagne, een van de topthema’s voor de verkiezingen van zondag geworden. Voormalig premier Kyriakos Mitsotakis, die op koers ligt om bij de verkiezingen zondag herkozen te worden, hekelt de kritiek van zijn grootste opponent, Alexis Tsipras van het linkse Syriza. “Het is zeer oneerlijk dat sommigen zogenaamd uit solidariteit met migranten insinueren dat de kustwacht zijn werk niet goed doet”, zei Mitsotakis op een campagnebijeenkomst. “Die mensen zijn dag en nacht in gevecht met de golven om mensenlevens te redden en onze grenzen te bewaken.” De woede zou zich volgens hem moeten richten op mensensmokkelaars.

Lees ook:

‘Een van de verantwoordelijken voor dit drama is de EU’

De Griekse autoriteiten hebben negen verdachten aangehouden in de nasleep van de ramp met het migrantenbootje. Vrijdag werd er laatste zoektocht naar overlevenden ondernomen.