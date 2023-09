Griekse regering wekt de suggestie dat migranten de brand aanstaken

Meer dan 80.000 hectare bos en natuur afgebrand, duizenden dieren omgekomen en zeker honderd stallen in vlammen opgegaan: de bosbranden in de regio Evros trekt een spoor van verwoesting door het noordoosten van Griekenland. Na ruim twee weken is de grootste Europese natuurbrand ooit gemeten nog niet onder controle.

Het vuur brak op 19 augustus uit in de buurt van de stad Alexandroupolis, en sindsdien kwamen er meerdere brandhaarden in de omgeving bij, die zich deels aaneen sloten. Op satellietbeeld is goed te zien hoe een gebied zo groot als 115.000 voetbalvelden in de as is gelegd. Daaronder bevindt zich kwetsbare natuur in nationaal park Dadia, dat vooral uit eiken- en dennenbomen bestaat. Dat belangrijke leefgebied voor roofvogels werd vorig jaar ook al getroffen. Dadia is de enige regio in Europa waar alle vier de soorten Europese gieren zijn waargenomen.

Tien blusvliegtuigen en zeven helikopters

Donderdag stuurde de Griekse regering nog eens honderd brandweerlieden naar het gebied, bovenop de bijna vijfhonderd die er al actief waren. Zij maken onder meer gebruik van tien blusvliegtuigen en zeven helikopters uit negen andere EU-landen. Ook Servië en Albanië hebben inmiddels mensen en materieel gestuurd. Droogte, extreme temperaturen en de steeds veranderende windrichting maken het lastig het vuur te bedwingen.

Ook elders in Griekenland woeden nog branden, waaronder even buiten Athene. De vuurzee is daar echter kleiner en min of meer onder controle. Vanaf begin volgende week wordt flinke regenval verwacht, met mogelijk zelfs overstromingen tot gevolg. Alleen niet in de regio Evros. Daar blijft het zomers.

Griekenland is gewend aan bosbranden in de zomer, maar dankzij de brand in Evros, die op Rhodos van juli en tientallen andere brandhaarden is dit een van de ernstigste bosbrandseizoenen in jaren. Tot en met augustus is al bijna vier keer zoveel natuur in vlammen opgegaan als gemiddeld jaarlijks in de twintig jaar ervoor.

Het leidt tot forse kritiek van bewoners en oppositie op de regering: die zou onvoldoende voorbereid zijn geweest. Zowel de preventie als het aantal brandweerlieden zouden ontoereikend zijn, ondanks eerdere beloften, is het verwijt. Veel Grieken zijn kwaad over het feit dat de autoriteiten in hun ogen te snel overgaan tot evacuatie van hele dorpen, zodat bewoners niet kunnen helpen bij de bestrijding van het vuur. Dat beleid voerde de regering in nadat in 2018 meer dan honderd mensen om het leven kwamen bij een bosbrand in het dorp Mati, niet ver van Athene.

Regio is toegangspoort voor asielzoekers

Premier Kyriakos Mitsotakis verwerpt alle beschuldigingen, en wijst op klimaatverandering. Ook maakt hij zonder enig bewijs migranten verdacht. Negentien van hen kwamen vorige week om bij de branden in Evros, omdat zij kennelijk niet op tijd konden ontsnappen. De regio geldt als een van de toegangspoorten voor asielzoekers die vanuit Turkije Europa in willen.

Vrijdag redde de brandweer 25 vluchtelingen uit het bos, en de vrees bestaat dat er nog meer zitten. “Het is vrijwel zeker dat menselijk handelen de oorzaak van de branden was. Het is ook vrijwel zeker dat dit vuur is begonnen op routes die vaak door illegale migranten worden gebruikt”, zei Mitsotakis donderdag in het parlement. “We weten niet of het per ongeluk of expres is gebeurd.” Eerder verklaarde de brandweer nog dat blikseminslag de oorzaak van de brand was.

Vorige week werden drie bewoners van Evros aangehouden nadat zij trots hadden gefilmd hoe ze dertien migranten gevangen hadden genomen en hen rondreden in een truck. De Grieken én de migranten werden opgepakt; de migranten zijn inmiddels weer vrij. Mitsotakis riep op het recht niet in eigen hand te nemen, maar critici verwijten hem met zijn ongefundeerde verdachtmakingen juist eigenrichting in de hand te werken.

