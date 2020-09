Grieks vluchtelingenkamp Moria brandt nagenoeg af. ‘Een ongelooflijke nachtmerrie’

Een brand veroorzaakte een ravage in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In Den Haag wordt geschokt gereageerd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de regering meer doet om de migranten te helpen, een discussie die al langer loopt maar door de brand opnieuw vol in de aandacht staat.

Door een brand is woensdagochtend vrijwel het gehele vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos verwoest. De 13.000 migranten die er wonen zijn geëvacueerd. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen, maar dat een nog onbekend aantal mensen wel ademhalingsproblemen kreeg door het inademen van rook. Griekse media berichten dat de branden zouden zijn aangestoken door vluchtelingen, maar dat is nog niet bevestigd.

De brand veroorzaakte grote paniek onder de vluchtelingen in het kamp. Zij ontvluchtten het kamp en zitten nu veelal langs wegen rondom het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten, maar werden tegengehouden door de Griekse politie.

"Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde”, vertelt hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling aan persbureau ANP. Arendsen is met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd. “Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden.”

Arendsen zegt dat het dinsdagavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die er is ingesteld sinds het coronavirus er is geconstateerd. Sindsdien heerst volgens haar een gespannen situatie in het kamp. "Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat", aldus Arendsen. "Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.”

De ongeveer 13.000 migranten van het vluchtelingenkamp Moira op het Griekse eiland Lesbos zijn geëvacueerd. Beeld AP

Geschokte reacties in Kamer om afgebrand vluchtelingenkamp Lesbos

In de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de brand in het vluchtelingenkamp Moira op het Griekse eiland Lesbos. GroenLinks en PvdA vinden dat Nederland niet meer kan wegkijken en de vluchtelingen moet helpen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt op Twitter van ‘een ongelofelijke nachtmerrie’. “Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona. We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer.”

“Wat verschrikkelijk en angstaanjagend. Waar al zo lang voor werd gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. Brand, corona, chaos. Nederland kan niet langer wegkijken maar moet verantwoordelijkheid nemen”, twittert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Haar partijgenoot Kirsten van den Hul schrijft: “Afschuwelijke beelden uit Moria. Mensonterend. Wat laten we deze mensen toch telkens weer ongelofelijk in de steek. Nu humane oplossing nodig. Duizenden mensen staan letterlijk op straat.”

De linkse oppositiepartijen maken zich al langer druk om de nijpende situatie op Lesbos en andere plaatsen in Griekenland waar veel vluchtelingen zijn ondergebracht in overvolle kampen. Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet meer doet om de vluchtelingen in Griekenland te helpen.

In april had een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om zich in Europa sterk te maken om vluchtelingen van Lesbos onder te brengen op cruiseschepen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De cruiseschepen liggen vanwege de coronacrisis toch stil. Ze wezen daarbij op de erbarmelijke omstandigheden waarin tienduizenden mensen verkeren.

Beeld REUTERS

Brussel stuurt steun voor kinderen vluchtelingenkamp Lesbos

De Europese Commissie stuurt geld naar Griekenland voor de directe verplaatsing naar het vasteland van vierhonderd kinderen en tieners zonder familie uit het vluchtelingenkamp Moria. Ook financiert het dagelijks EU-bestuur hun nieuwe verblijf aldaar. Volgens EU-commissaris Ylva Johansson (binnenlandse zaken) is “veiligheid en onderdak prioriteit” voor alle bewoners van het door brand verwoeste kamp, twitterde de Zweedse na overleg met de Griekse prioriteiten.

Migratiecommissaris Margarítis Schinás, een Griek, heeft woensdagmorgen telefonisch gesproken met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en hem “verzekerd dat de Europese Commissie bereid is Griekenland in deze moeilijke tijden op alle niveaus rechtstreeks bij te staan”.

Eerdere Europese afspraken om de vluchtelingen te herverdelen, komen moeizaam van de grond.

