Grieks vluchtelingenkamp Moira nagenoeg afgebrand, 13.000 migranten geëvacueerd

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd.

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. Er zijn berichten dat branden zijn aangestoken door vluchtelingen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die in het kamp van kracht waren, meldde de BBC.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten maar werden tegengehouden door de Griekse politie.

"Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden", vertelt hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling, die met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd. "Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde. Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden.”

Arendsen zegt dat het dinsdagavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die er is ingesteld sinds het coronavirus er is geconstateerd. Sindsdien heerst volgens haar een gespannen situatie in het kamp. "Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat", aldus Arendsen. "Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.”

