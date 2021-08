Griekenland maakt het leven van ongevaccineerden een stuk lastiger

In Griekenland moeten alle werknemers die zich niet hebben laten inenten tegen corona elke week minstens één negatief testresultaat overleggen, op eigen kosten. De maatregel, die op 13 september ingaat, geldt ook in de private sector. Wie weigert, mag worden geschorst. Ook ongevaccineerde scholieren en studenten moeten zich vanaf die datum twee keer per week op eigen kosten laten testen. Wie dat niet doet, mag niet naar school of naar de universiteit komen.

Griekenland is het eerste westerse land dat deze verregaande stappen zet om de stagnerende vaccinatiegraad op te krikken.

Nauwelijks nieuwe prikafspraken

Na een vliegende start begint Griekenland in Europa achterop te raken bij de vaccinaties. Er worden nog nauwelijks nieuwe prikafspraken gemaakt. Zo’n 56 procent van de bevolking heeft minstens één dosis gehad; 53 procent is volledig gevaccineerd. Onder de weigeraars bevinden zich relatief veel ouderen en tieners en twintigers. Tegelijkertijd groeit het aantal coronabesmettingen sterk. Dinsdag noteerde Griekenland een recordaantal van meer dan 4.600 nieuwe gevallen.

Om meer Grieken aan te sporen zich te laten inenten, wordt het leven voor ongevaccineerden vanaf half september een stuk lastiger. Ongeprikte werknemers in branches met veel contacten, zoals het toerisme en de horeca, moeten zich elke week twee keer op eigen kosten laten testen; in andere branches is dat één keer per week. Het testbewijs moeten ze uploaden in een database van de overheid. Werkgevers mogen weigeraars op non-actief zetten.

Verder overweegt de regering bepaalde categorieën ambtenaren verplicht te laten inenten, te beginnen bij het leger en de politie. Voor zorgmedewerkers en apothekers geldt die regel vanaf 1 september. Voor personeel in verpleegtehuizen is dat al het geval sinds 16 augustus. Van hen is naar schatting tussen de 45 en 65 procent ingeënt. Een kwart blijft weigeren en zit inmiddels onbetaald thuis, een van hen is ontslagen. In verband met mogelijke tekorten mogen zorgmedewerkers vanaf 1 september tot nader order geen vakantie meer opnemen.

Eerder deze week demonstreerden ambulancemedewerkers tegen de vaccinatieverplichting; voor donderdag heeft de vakbond van personeel in staatsziekenhuis uit protest een landelijke staking afgekondigd. “We zijn niet tegen het vaccin, maar tegen de verplichting”, zei voorzitter Michalis Giannakos. “De staat moet met met werknemers in gesprek gaan en hen ervan te overtuigen de prik te laten zetten.”

Maar de regering is dat niet van plan. “We zijn geen denktank. We hebben niet de luxe alles te bediscussiëren nu de pandemie doorraast en alles wat we in de voorgaande periode hebben bereikt dreigt teniet te doen”, zei een woordvoerder. “We moeten de maatschappij en mensen beschermen. Degenen die het vaccin hebben genomen en al 18 maanden al die offers gebracht hebben, maar ook de ongevaccineerden. Het vaccin is veilig, niet omdat de regering dat zegt, maar omdat wetenschappers dat onderbouwen met valide argumenten.” Negen op de tien patiënten met corona op de intensive care in het land is ongevaccineerd.

Een ‘lockdown voor ongevaccineerden’

Ook buiten de werkvloer worden de regels in Griekenland aangescherpt. Per half september is het openbaar vervoer alleen nog toegankelijk met een prikbewijs of een negatieve test, met uitzondering van het stadsvervoer. Dat geldt ook voor musea, theaters en sportscholen. Eigenaren mogen ook besluiten om alleen nog ingeënte bezoekers toe te laten. In de horeca blijven binnenruimtes taboe voor wie geen prik heeft gehaald, wat vooral een beperking wordt als de winter invalt. Griekse media spreken van een lockdown voor ongevaccineerden.

Ook elders in de wereld proberen landen hun bevolking onder druk te zetten om zich tegen corona te laten inenten. In de Verenigde Staten stelde president Biden in juli wekelijkse tests en het dragen van mondkapjes verplicht voor ongevaccineerd overheidspersoneel. Sommige Amerikaanse staten, zoals New York, gaan nog verder. Maar door zulke regels niet alleen in de publieke, maar ook in de private sector verplicht te stellen, kent Griekenland nu het strengste beleid voor werknemers in de westerse wereld.

Er bestaan overigens nog striktere landen. Tadzjikistan en Turkmenistan stellen vaccinaties voor alle volwassenen verplicht. Ook Indonesië legt boetes op aan burgers die de prik weigeren.

