Griekenland gebruikt geheim uitzendkamp aan Turkse grens om vluchtelingen terug te sturen

De Griekse overheid houdt er nogal brute methoden op na om nieuwe migranten ervan te weerhouden Europa te bereiken. Verschillende internationale media zeggen dat in de afgelopen weken zeker twee jonge mannen zijn doodgeschoten door Griekse grenswachten tijdens hun poging om de Turks-Griekse grens over te steken. De Grieken ontkennen vooralsnog dat er door grenswachten is geschoten.

Maar dat migranten subiet worden teruggestuurd, wordt niet ontkend. Van een nieuwe wet mag dat. The New York Times ontdekte dat Griekenland ook migranten vasthoudt in een geheime gevangenis voor ze terug te sturen.

Zowel aan The New York Times als aan het Duitse weekblad Der Spiegel vertelden migranten hoe ze bij aankomst in Turkije werden vastgehouden in een propvolle kamer vol lotgenoten. Hun telefoon en hun bezittingen moesten ze inleveren en na een nacht werden ze per speedboot teruggebracht naar Turkije.

Uitzendkamp

Het bestaan van het kamp wordt bevestigd door satellietbeelden (zie foto bovenaan dit artikel). The New York Times sprak met de Syrische Koerd Somar-al-Hoessein die op 28 februari per rubberboot van Turkije naar Griekenland overstak. Hij zegt dat hij na aankomst naar een soort gevangenenkamp werd gebracht. Voordat zijn telefoon werd afgenomen kon hij nog net zien dat hij zich in de buurt van het eiland Poros bevond. Zijn verzoeken om asiel werden genegeerd. Na een nacht werd hij terug vervoerd naar Turkije.

Het verhaal van Al-Hoessein komt overeen met dat van verschillende andere migranten, zoals ook dat van de Syrische Mohamed al-Arab in Der Spiegel. Al-Arab zegt dat hij van de Turkse politie een rubberboot kreeg om naar Griekenland te varen en na een nacht in een volle cel weer naar Turkije werd teruggebracht.

Het terugsturen van migranten is het Griekse antwoord op het openzetten van de Turks-Griekse grens door president Erdogan van Turkije. De Grieken doen hun uiterste best doen om herhaling van de situatie in 2015 te voorkomen, toen meer dan 850.000 mensen de grens met Europa overstaken. Duizenden van hen zitten nog altijd in overvolle kampen.

