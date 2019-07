Grieken straffen Tsipras af, Mitsotakis is de nieuwe premier

De macht is in Griekenland na ruim vier jaar weer in handen van een traditionele partij. Het centrum-rechtse Nieuwe Democratie (ND) won zondag zoals verwacht de verkiezingen. Na telling van 84 procent van de stemmen stond die partij op ongeveer 40 procent, terwijl het linkse Syriza van premier Alexis Tsipras bijna 32 procent van de kiezers achter zich kreeg. Die moet na ruim vier jaar plaatsmaken voor ND-leider Kyriakos Mitsotakis.

Daarmee keert Griekenland na bijna acht jaar terug naar de vertrouwde situatie waarin één partij de dienst uitmaakt. Dankzij de bonus van 50 zetels die ND volgens het Griekse systeem als grootste partij krijgt, kan ze rekenen op ongeveer 158 van de 300 zetels in het parlement. De opkomst lag volgens de voorlopige resultaten ondanks de hitte en de verkiezingsmoeheid van de Grieken met krap 58 procent iets hoger dan vier jaar geleden. Maandagochtend wordt Mitsotakis al beëdigd. Naar verwachting zal hij snel zijn kabinet presenteren.

Syriza gevestigd

Beide partijen deden het beter dan verwacht. Vooral Syriza haalde meer stemmen binnen dan de peilingen hadden voorspeld, al was dat bij lange na niet genoeg om in de buurt van de overwinning te komen. De partij scoorde maar vier procentpunt minder dan vier jaar geleden, weggevaagd is ze dus zeker niet. Het sociaal-democratische Kinal, voorheen Pasok, profiteerde slechts licht en werd met 8 procent de derde partij. Syriza lijkt zich definitief te hebben gevestigd als dé linkse partij van Griekenland.

Nieuwe Democratie lijkt zijn winst vooral te hebben behaald ten koste van kleinere partijen. Kiezers daarvan waren Tsipras kennelijk zo zat, dat ze hun stem liever aan Mitsotakis gaven dan aan splinterpartijen die in Griekenland traditioneel weinig in de melk te brokkelen hebben.

Op basis van de resultaten die zondagavond bekend waren, komen er zes partijen in het parlement; de afgelopen vier jaar waren dat er acht.

De meeste partijen reageerden met instemming op het grote verlies van Gouden Dageraad. De extreem-rechtse partij werd vier jaar geleden nog derde, maar lijkt nu de kiesdrempel van drie procent niet te halen. Wel maakt de nieuwe, ultranationalistische partij Griekse Oplossing met naar verwachting tien zetels zijn opwachting. Die stelt onder meer voor een muur te bouwen op de landgrens met Turkije en daar mijnenvelden aan te leggen om migranten te ontmoedigen Griekenland binnen te komen.

Varoufakis

Ook Gianis Varoufakis keert terug in het parlement. Met zijn partij Mera25 trekt de flamboyante voormalige minister van financiën en bondgenoot van Tsipras ten strijde tegen de bezuinigingsafspraken met de EU en het Internationaal Monetair Fonds, op ongeveer dezelfde manier waarmee Tsipras in 2015 voor het eerst de macht greep. Die feliciteerde zijn opvolger Mitsotakis direct persoonlijk toen duidelijk was dat die ging winnen. “Wij accepteren het oordeel van het volk met opgeheven hoofd”, zei hij op televisie. Hij voegde eraan toe ‘verantwoord en dynamisch’ oppositie te zullen voeren.

Mitsotakis zei in zijn overwinningstoespraak hard te zullen werken om alle Grieken te vertegenwoordigen. “De maatschappij heeft een duidelijk signaal afgegeven, vóór groei, nieuwe banen en veiligheid.”

