Greta Thunberg en 600 jongeren starten klimaatzaak tegen Zweedse staat

In Zweden hebben 600 jongeren, onder wie de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg, een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Ze willen bij de rechter afdwingen dat Zweden concrete maatregelen neemt om in 2045 klimaatneutraal te zijn qua uitstoot van broeikasgassen, zoals de doelstelling van het Scandinavische land is.

De rechtszaak heeft veel overeenkomsten met de klimaatzaak in Nederland uit 2015. Daarbij dwongen de Stichting Urgenda en 886 burgers af dat de staat zijn broeikasgassen met tenminste 25 procent moest reduceren in 2020, ten opzichte van 1990. De Nederlandse rechter, tot de Hoge Raad aan toe, heeft deze ondergrens aan de Nederlandse staat opgelegd.

Annaloog hieraan kwamen Zweedse jongeren in actie, verenigt in de organisatie Aurora. Na twee jaar voorbereiding werd de Zweedse staat vrijdag gedagvaard om voor de rechtbank in Stockholm te verschijnen. Tegelijkertijd was er vrijdag een grote milieudemonstratie in de Zweedse hoofdstad, vanwege de zorgen van jongeren over de klimaatcatastrofe.

Temperatuurstijging in Zweden gaat dubbel zo snel

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben 195 landen met elkaar afgesproken de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot anderhalve graad, ten opzichte van de pre-industriële periode, eind negentiende eeuw. Een rapport van het Zweedse Metrologisch en Hydrologisch Instituut van begin deze week constateerde dat het land al gemiddeld twee graden hoger zit dan eind negentiende eeuw, en dat de temperatuurstijging in Zweden dubbel zo snel gaat als in de rest van de wereld.

Volgens Aurora heeft de Zweedse staat nagelaten de klimaatcrisis aan te pakken. De jongeren maken zich grote zorgen nu er sinds lange tijd weer een rechtse regering is aangetreden. Het lijkt erop dat het ministerie voor milieu afgeschaft gaat worden. In de nieuwe begroting worden tal van maatregelen aangekondigd die ervoor zorgen dat de uitstoot in de transportsector stijgt.

Greta Thunberg verwoordde de onvrede van de jongeren over het Zweedse klimaatbeleid: “We hebben geen wetten die over een langere periode bescherming bieden tegen de consequenties van klimaatopwarming.” Aurora doet een beroep op de Zweedse grondwet en op de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Nederlandse rechter stelde ook dat de overheid een zorgplicht heeft, die voortvloeit uit het EVRM. Klimaatverandering tast mensenrechten aan, is kort gezegd de conclusie. Aurora verwijst daar ook naar.

Lees ook:

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk, overheid moet meer doen tegen broeikasgassen.

De Hoge Raad geeft Urgenda gelijk in de zogenoemde klimaatzaak. Dat betekent dat de overheid verplicht is de CO2-uitstoot met 25 procent te reduceren ten opzichte van 1990.