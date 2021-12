Grenzen zijn grote Europese prioriteit van Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag tijdens een persconferentie op het Élysée-paleis zijn visie uiteengezet over de grote uitdagingen voor de EU. Boven aan zijn lijst prijkt de kwestie van immigratie. Die is, constateerde hij, met de crisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland en het recente drama op het Kanaal waar 27 migranten verdronken, bijzonder urgent geworden.

“Het recht op asiel strekt ons continent tot eer”, zo begon het staatshoofd. “Maar juist om te voorkomen dat dit recht wordt misbruikt, zullen wij in staat moeten zijn om onze grenzen te bewaken.”

Hiertoe is een ‘hervorming van de Schengenzone’ volgens Macron noodzakelijk. Over wat die hervorming concreet moet betekenen, was hij niet erg duidelijk. Er moet ‘politieke sturing’ komen, evenals een ‘mechanisme voor noodsituaties aan de buitengrenzen’. “Onze unie moet niet alleen kunnen kunnen rekenen op Frontex (de Europese grensbewaking, red.), maar ook op een grotere bijdrage van de lidstaten waar het gaat om politiemensen en materiaal.”

Immigratie grootste thema presidentsverkiezingen

De kans dat Macron in zes maanden tijd het Verdrag van Schengen – dat het vrij verkeer van personen tussen de lidstaten regelt – radicaal kan wijzigen, is erg klein. Dat hij de suggestie wekt dat iets dergelijks toch tot de mogelijkheden behoort, heeft alles te maken de presidentsverkiezingen van volgend jaar april. Immigratie is tot nu toe het prominentste thema van de electorale strijd in Frankrijk, die sinds enige tijd in alle hevigheid woedt.

Macron, die waarschijnlijk begin volgende maand zijn kandidatuur officieel maakt, wil hoe dan ook gebruik maken van het feit dat hij volgende maand niet alleen de president van Frankrijk is, maar eigenlijk ook een beetje van Europa. Die status verheft hem boven alle andere kandidaten.

Er zit ook een nadeel voor Macron aan het samenvallen van de verkiezingen en het voorzitterschap. Hij zal er voortdurend van verdacht worden dat hij binnenlandse redenen heeft om bepaalde punten toe te voegen of bij sommige thema’s zijn hakken in het zand te zetten om de kiezers een resultaat te kunnen voorhouden.

Europese soevereiniteit

Op de agenda van Macron staan verder onderwerpen als de Europese defensie, waar Frankrijk een groot voorstander van is, maar die erbuiten op veel weerstand stuit. Ook brak hij opnieuw een lans voor zijn concept ‘Europese soevereiniteit’, een pleidooi om op het gebied van duurzame industrie nauwer samen te werken om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten en China te verminderen.

Als voorbeelden noemde Macron waterstof, halfgeleiders, gezondheid, batterijen en de cloud. “Al deze zaken gaan onze wereld structureren. We hebben sterke en geïntegreerde productieketens nodig.” In maart moet dit onderwerp tijdens een top van de 27 lidstaten in Frankrijk aan de orde komen.

Minder verbondenheid met Europa

Macron stelde vast dat het gevoel van verbondenheid van burgers met Europa is verzwakt. Volgens een Franse peiling is bijvoorbeeld 28 procent van de bevolking voorstander van een Frexit. En twee derde meent dat de EU niet goed is voor de nationale economie. “Als we vergeten dat Europa juist datgene is wat ons heeft gemaakt en wat ons bindt, gaan we uiteindelijk denken dat wij ook wel zonder kunnen zonder grote gevolgen.”

“Ik ben er trots op Europeaan te zijn”, antwoordde Macron op de vraag wat te doen tegen deze euroscepsis. “Kijk bijvoorbeeld wat wij hebben gedaan in de coronacrisis. Dat we ons in januari 2021 konden laten vaccineren, was zonder Europa niet mogelijk geweest.”

