Grenzen dicht, corona en nu ook nog wateroverlast: Noord-Korea vreest ernstige hongersnood

Militairen, partijleden en arbeiders moeten de handen uit de mouwen steken. Alleen zo kunnen de gevolgen van overstromingen in Noord-Korea bestreden worden, meldt de partijkrant Rodong Sinmun. Want met de wateroverlast, de coronacrisis en de economische sancties van andere landen, staat Noord-Korea voor een driedubbele uitdaging die vergelijkbaar is met een oorlog.

Hoe groot de schade echt is, valt van buitenaf moeilijk vast te stellen. Onafhankelijke media zijn er niet in de totalitaire dictatuur en buitenlandse correspondenten hebben geen toegang tot het getroffen gebied. Maar de toon in de Noord-Koreaanse media wijst erop dat de situatie ernstig is. In plaats van de gebruikelijke berichtgeving over successen en records gaat het nu over grote problemen.

De staatstelevisie toonde vorige week beelden van woningen die onder water staan in het oosten van het land. Het zou om meer dan 1100 huizen gaan, terwijl vijfduizend mensen geëvacueerd moesten worden in de provincie Zuid-Hamgyong. Ook is er ongeveer 17 kilometer aan wegen en bruggen beschadigd en staan er honderden hectares landbouwgrond onder water.

Smalle strook vruchtbaar land

Het zijn geen enorme aantallen en het oosten is ook niet het belangrijkste landbouwgebied van Noord-Korea. De meeste akkers liggen in de westelijke provincies, rond de hoofdstad Pyongyang. In het oosten is slechts een smalle strook grond vruchtbaar, die vaker wordt getroffen door wateroverlast. Grote delen van het land, in het midden en noorden, zijn zo bergachtig dat er nauwelijks iets verbouwd kan worden.

Maar alleen al de berichtgeving over de wateroverlast doet vermoeden dat de toestand nijpend is, want de media in het land melden niets dat het regime niet bevalt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verkondigde zondag dat het leger moet helpen bij het bestrijden van de wateroverlast. Blijkbaar zijn de zorgen over de oogst in het geïsoleerde land groot.

In juni waarschuwde Kim al dat Noord-Korea voor een ‘gespannen’ voedselsituatie staat. De graanoogst van vorig jaar is door tropische stormen achtergebleven bij de doelen die de overheid heeft gesteld. Hoeveel voedsel er de komende tijd is, hangt dus af van de opbrengst dit jaar. En nu de landbouwgrond al verzadigd is met water, kan nog meer regen een groot probleem worden.

860.000 ton voedsel te weinig

De Verenigde Naties waarschuwden een maand geleden dat Noord-Korea voor een ‘harde, schrale’ periode staat wat betreft de voedselvoorziening. Er zou dit jaar ongeveer 860.000 ton voedsel te weinig zijn voor de bevolking, ongeveer een zesde van de jaarlijkse behoefte.

Etenswaren importeren is geen gemakkelijke oplossing. Noord-Korea heeft te maken met strenge economische sancties, omdat het land geen controle toestaat op zijn nucleaire faciliteiten en raketprogramma. Bovendien wil het regime geen zwakte tonen door hulp te accepteren. Dat zou de eigen ideologie ondergraven, waarin het zeer belangrijk is zelfvoorzienend te zijn.

Noord-Korea heeft al meer dan een jaar geleden de grenzen nog strikter gesloten dan gewoonlijk, vanwege het coronavirus. Het is onduidelijk hoe zwaar het land is getroffen, maar zeker op het platteland zijn uitbraken van het virus nauwelijks te bestrijden. Vaccins zijn er ook niet. Rusland heeft vaccins aangeboden, maar die zijn afgeslagen door Pyongyang.

Illegaal importeren van producten

Het sluiten van de grenzen heeft ook een stokje gestoken voor smokkel, een belangrijke aanvoerlijn van voedsel en andere waren. Veel Noord-Koreanen verdienen hun geld met het illegaal importeren van producten uit China, die ze verkopen op de zwarte markt.

Oudere Noord-Koreanen hebben een levendige herinnering aan de hongersnood in de jaren negentig. Toen zijn naar schatting vele honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen gestorven aan voedselgebrek. Dat had te maken met het wegvallen van steun uit de Sovjet-Unie. De grote communistische broer, die eind 1992 ophield te bestaan, stuurde voordien veel producten naar Noord-Korea.

De huidige leider heeft zich als doel gesteld de levensstandaard van zijn landgenoten te verbeteren, al was het maar om het regime in stand te houden. Toen hij tien jaar geleden aan de macht kwam, ging dat in eerste instantie goed. Maar de sancties, corona en het extreme weer lijken de voorzichtige economische vooruitgang nu weer teniet te doen.

