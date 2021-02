Grensgeschil tussen Ethiopië en Soedan dreigt te escaleren

Langs de grens tussen Ethiopië en Soedan trekken zich steeds meer troepen samen. Het geschil over de grensregio Al-Fashqa dreigt te escaleren. Een oorlog tussen beide landen kan catastrofale gevolgen hebben voor de Hoorn van Afrika.

Daar komt die andere bittere strijd in de noord-Ethiopische provincie Tigray nog bij. Daar vechten het Ethiopische leger, troepen uit Eritrea en milities uit de zuidelijke buurprovincie Amhara tegen opstandige milities uit Tigray.

Toen premier Abiy Ahmed van Ethiopië in november vorig jaar het leger naar Tigray stuurde, waren er meteen geweldsincidenten tussen gewapende bendes uit Ethiopië en stammen uit Soedan. Kort daarop volgden schermutselingen tussen beide legers. Over een weer werden soldaten gevangengenomen en weer vrijgelaten.

Soedan claimt Al-Fashqa al sinds 1902

Soedan versterkte zijn troepenmacht aan de grens en trok eind vorig jaar veertig kilometer verder naar het zuidoosten, het Al-Fashqagebied in dat Soedan al claimt sinds een overeenkomst uit 1902. De Britse kolonisator van Soedan stelde toen die grens vast tussen Ethiopië en Soedan.

Het Al-Fashqagebied was nooit zo’n hete aardappel. Het lag officieel binnen de internationale grenzen van Soedan, maar werd gebruikt door Ethiopië. De in 2019 afgezette dictator van Soedan, Omar al-Bashir, had daar geen moeite mee. En die andere voormalige dictator, premier Meles Zenawi van Ethiopië, zag in 2009 af van een claim op het gebied. Ondertussen moest een grenscommissie een oplossing zoeken voor de precieze loop van de grens.

Beide dictators zijn weg en Al-Fashqa speelt in toenemende mate een rol in de interne politiek van beide buurlanden. Na de volksopstand in Soedan tegen Al-Bashir moet het land over twee jaar vrije verkiezingen houden. De burgers en militairen in de overgangsregering strijden om de gunst van de kiezers. Vooral de generaals willen hun macht continueren. De voorzitter van de soevereine presidentiële raad in Soedan, generaal Al-Burhan bemoeit zich actief met het grensconflict.

Abiy heeft de steun van Amhara hard nodig

Premier Abiy van Ethiopië is in Tigray verwikkeld in een taaie oorlog, die hij maar niet onder controle krijgt. Zijn leger krijgt hulp van milities uit Amhara. Deze Ethiopische provincie grenst aan Soedan en de Al-Fashqaregio. Veel boeren uit Amhara hebben hun bedrijf in die regio en willen niet onder Soedanese vlag komen. Ethiopië houdt dit jaar presidentsverkiezingen. Abiy heeft de steun van Amhara hard nodig om premier te blijven en om de oorlog in Tigray te winnen. Dus eist hij dat Soedan zich terugtrekt uit Al-Fashqa.

Op de achtergrond speelt ook het conflict mee over het vullen van het stuwmeer achter de enorme Renaissancedam, die Ethiopië in de Blauwe Nijl heeft gebouwd. Al jaren steggelen Ethiopië, Soedan en Egypte erover. Egypte vreest de consequenties als minder water stroomafwaarts vloeit. Ethiopië beschuldigt Egypte ervan het grensgeschil op te stoken in Soedan.

Soedan trok vorige week zijn ambassadeur terug uit Egypte. Beide landen beschuldigen elkaar steeds luider van agressie, terwijl de legeropbouw aan beide kanten doorgaat.

