Grappende en ‘coolste’ president Nayib Bukele krijgt stiekem steeds meer trekjes van een dictator

“Ik ben officieel de coolste president ter wereld”, schreef Nayib Bukele op Twitter, een week nadat hij in 2019 beëdigd was in het hoogste ambt van El Salvador. Hij herhaalde daarmee trots het oordeel van een Mexicaanse YouTuber.

En inderdaad, de destijds 37-jarige millennial was en is een aparte verschijning onder zijn collega-staatshoofden. Hij draagt het liefste een omgekeerd baseballpetje en communiceert voornamelijk via sociale media, ook met zijn ministers. Als hij al interviews geeft, dan aan zulke Mexicaanse YouTubers. Niet aan journalisten, die hem met maar met vervelende vragen zouden lastigvallen.

Bijvoorbeeld over de manier waarop hij eind maart de noodtoestand afkondigde, allerlei burgerlijke vrijheden in zijn land introk, duizenden mensen zonder proces gevangenzette, en dreigde om hen uit te hongeren. Dit alles gebeurde tegen de achtergrond van een machtsstrijd met de bendes in zijn land. Afgelopen week voerde El Salvador een wet in die tot vijftien jaar gevangenisstraf belooft voor het ‘verspreiden van informatie over bendes’. Veel media in het land voelen zich bedreigd door die vage bewoordingen, zeker aangezien Bukele op sociale media zijn miljoenen volgers regelmatig opzet tegen individuele journalisten.

Vorming van dictatuur

Volgens critici is de wet de zoveelste stap in de vorming van een dictatuur. Na zijn verkiezingszege stuurde Bukele het leger al eens naar het parlement, toen dat hem dwarszat. Sinds de verkiezingen van 2021 steunt hij er op een meerderheid van zijn eigen, nieuw gevormde partij, en kan hij echt aan de slag. Het Hooggerechtshof zette hij vol met getrouwen, waarna datzelfde Hooggerechtshof ineens bepaalde dat hij in 2024 voor een tweede termijn mag opgaan – terwijl de grondwet daar toch echt iets anders over zegt.

Critici van zulke maatregelen kunnen een sneer krijgen. Uitdagend veranderde hij zijn Twitter-bio tijdelijk in ‘de coolste dictator ter wereld’.

Ironie met een onheilspellende ondertoon, analyseerde politicoloog Greg Weeks in een bijdrage op de site Global Americans. “Eén aspect van rechts autoritarisme in de eenentwintigste eeuw is het jezelf toe-eigenen van de beledigingen van je tegenstanders, om te kunnen zeggen wat eigenlijk onuitspreekbaar was.” Weeks plaatst Bukele in het rijtje van Donald Trump, die de term deplorables als geuzennaam gebruikte, en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die zoveel kritiek krijgt op zijn nostalgie voor de militaire dictatuur, dat zijn aanhangers nu die dictatuur kunnen verheerlijken onder het mom van het sarren van tegenstanders.

Geen doorleefde politieke standpunten

Maar anders dan rechtse houwdegen Bolsonaro lijkt Bukele geen echt doorleefde politieke standpunten te bezitten. Voor hij de politiek inging werkte hij als marketeer, en volgens mensen die hem een beetje kennen lijkt vooral geïnteresseerd in het creëren van ophef en het verzamelen van macht. In El País noemde Bertha Deleón, zijn voormalige advocaat, hem ‘een puber met macht , die niet bij machte is om een gesprek over belangrijke dingen vol te houden zonder de hele tijd zijn mobieltje te checken’.

Maar na drie jaar is hij nog altijd intens geliefd in zijn land, met populariteitscijfers van rond de 70-80 procent. Zijn critici breken zich het hoofd over hoe dat toch kan: een rijkeluiszoontje dat door de connecties van zijn ouders zonder enige weerstand een politieke carrière binnengleed en pocherige filmpjes in zijn Ferrari maakt, weet zichzelf te stileren als held van het volk, die het opneemt tegen de politieke elite.

Analisten schrijven het toe aan de ontevredenheid met het vermolmde partijbestel. En aan de manier waarop hij politiek tot onophoudelijk spektakel weet te maken – zo voerde hij in El Salvador bitcoin in als officieel betaalmiddel. Economisch heeft geen Salvadoraan daar echt iets aan, maar het garandeerde weer een ronde ophef.

Bendegeweld sterk verminderd

Bukele krijgt bovendien ook echt wel wat voor elkaar. Zo was zijn aanpak van de coronacrisis voortvarend – al benutte hij die volgens critici ook weer om macht naar zich toe te trekken. Verder had hij succes bij het bestrijden van bendegeweld. Enkele jaren geleden had El Salvador de hoogste moordcijfers op aarde; in 2015 werd jaarlijks 1 op de 1000 Salvadoranen vermoord, inmiddels ligt het aantal moorden zes keer zo laag.

Volgens Bukele komt dat door zijn harde aanpak. Journalisten van onderzoeksplatform El Faro onthulden echter dat hij, net als zijn voorgangers, de misdaadcijfers omlaag kreeg door geheime afspraken met de bendes te maken. Twee weken geleden barstte dat pact, en volgde een orgie van moorden. Bukele slaat nu hard terug, met stoere taal en massa-arrestaties.

Het is nog niet gezegd dat hij die strijd wint – het grote aantal onschuldige arrestanten en het oplaaiende geweld kunnen zijn populariteit aantasten. Zelf lijkt hij echter vastbesloten om de huidige situatie te benutten om zijn kansen op herverkiezing te vergroten, door steeds meer critici de mond te snoeren.

‘9000 bendeleden gearresteerd’ Bukele zei maandag dat in een twee weken durende campagne tegen criminele bendes meer dan 9000 arrestaties zijn verricht. Het parlement heeft 27 maart een uitzonderingstoestand afgekondigd om de strijd aan te gaan met iedereen die ervan verdacht wordt lid te zijn van bendes als La Mara Salvatrucha of Barrio 18. Voor de campagne startte, zaten er al 16.000 bendeleden achter de tralies. Volgens de autoriteiten zijn er nu nog rond de 45.000 bendeleden actief in het land van 6,8 miljoen inwoners. (ANP)

