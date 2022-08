Graanexport vanuit Oekraïne komt op gang

Opnieuw zijn er vrachtschepen vol graan vanuit Oekraïne uitgevaren. Twee schepen vertrokken vanuit de haven van Chornomorsk en een vanuit Odessa. In totaal vervoeren de drie schepen 58.000 ton aan mais. Er zijn nu vier schepen uitgevaren vanuit Oekraïne sinds de graandeal. De verwachting is dat dat aantal zal toenemen.

Op 22 juli spraken Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN af dat Rusland Oekraïense graanschepen doorgang verleent in de Zwarte Zee. De uitvoering van de deal werd in eerste instantie ondermijnd door Russische beschietingen. Maar de scheepvaart begint nu eindelijk op gang te komen, waardoor met name Afrika, Azië en het Midden-Oosten een beetje opgelucht adem kunnen halen. Zij kampen met grote voedseltekorten als gevolg van de oorlog en de opgelopen voedselprijzen.

Andere bestemming

De schepen die vrijdag vertrokken uit Oekraïne hebben ieder een andere bestemming: het eerste schip gaat naar Ierland, het tweede naar Groot-Brittannië en het derde naar Turkije. Ook kwam vrijdag voor het eerst sinds de Russische invasie een buitenlands schip aan in Oekraïne: een Turks vrachtschip dat graan komt ophalen.

De Oekraïense minister van infrastructuur Oleksandr Kubrakov schreef vrijdag op zijn Facebook-pagina dat de voedseltransporten vanuit zijn land leiden tot meer zekerheid op de internationale markten. De voedselprijzenindex van de Verenigde Naties toont dat de wereldwijde voedselprijzen nog altijd 13,1 procent hoger zijn dan een jaar geleden, maar dat deze sinds juni aan het dalen zijn. De prijs van mais daalde met 10,7 procent in juli ten opzichte van de maand daarvoor. Dit komt onder meer door de graandeal, maar ook omdat andere landen, zoals Brazilië en Argentinië, hun productie hebben opgevoerd.

De Oekraïense boerenvakbond maakte vrijdag bekend dat zijn boeren dit jaar 17,5 miljoen ton aan graan hebben geoogst en verwacht dat dit jaar een opbrengst van ongeveer 65 miljoen ton aan graan en oliezaden. Vorig jaar was dit 86 miljoen ton. Rusland, de andere grote graanexporteur, verwacht dit jaar ook een lagere opbrengst, mede door weersomstandigheden en het gebrek aan reserve-onderdelen van buitenlandse landbouwmachines, aldus het Russische ministerie van landbouw. De tekorten aan reserveonderdelen komen door westerse sancties.

Meer dan alleen graan

Oekraïne wil dat de deal met Rusland niet beperkt blijft tot de export van graan en mest. Volgens de Oekraïense onderminister van economische zaken, Taras Kachka, gaat de overeenkomst in essentie over logistiek en de scheepvaart in de Zwarte Zee, en niet over wat er zich in de schepen bevindt. Daarom wil Oekraïne dat Rusland toestaat dat schepen uitvaren met metalen aan boord. “Wat maakt het uit of het graan of metaal is?”, aldus de minister.

Moskou zegt dat restricties van Oekraïens metaal samenhangen met de westerse sancties tegen Rusland. Als die opgeheven worden, dan zegt Rusland de restricties tegen Oekraïne ook te zullen opheffen.

