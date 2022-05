Gouverneur: Bloedbad Buffalo terroristische daad van rechtsextremist

Hochul noemde het bloedbad “een terroristische daad” en sprak de wens uit dat de verdachte voor de rest zijn leven in de gevangenis moet zitten.

De schutter wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen. De FBI liet weten de schietpartij te onderzoeken als een geval van “racistisch gewelddadig extremisme”.

De man liep rond 14.30 uur lokale tijd de supermarkt binnen, zwaarbewapend en gekleed in militair tenue. Hij droeg ook een kogelwerend vest. Binnen schoot hij in het rond met een geweer. Een politieagent zei tegen de krant The Buffalo News dat toen hij de supermarkt binnenging, het was “alsof hij een horrorfilm inliep”.

Livestream

Toen agenten arriveerden, hield de verdachte een pistool tegen zijn eigen nek. Maar de politie wist hem over te halen het wapen te laten vallen en zich over te geven. Tijdens de schietpartij was de man volgens de commissaris verwikkeld in een vuurgevecht met een voormalig politieman die als bewaker in de winkel werkte. De beveiliger is daarbij omgekomen.

De schutter droeg een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op internet. Hij had voorafgaand aan zijn daad een manifest gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt. De supermarkt ligt ten noorden van de stad in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen.

Christchurch en El Paso

The New York Times meldde op basis van de tekst van het manifest dat de schutter mogelijk was geïnspireerd door eerdere bloedbaden die uit racistische motieven zijn aangericht. Als voorbeelden noemde de krant de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019 en een schietpartij in een Walmart-winkel in El Paso, Texas in hetzelfde jaar.

Burgemeester Byron Brown zei tijdens een persconferentie dat de schutter niet uit Buffalo komt. De vermoedelijke dader zou uren hebben gereden voordat hij in de stad aankwam “om deze misdaad tegen de mensen van Buffalo te plegen”, aldus Brown. Hij sprak van “de ergste nachtmerrie die een gemeenschap kan tegenkomen”.

De politie spreekt met verontruste omstanders. Beeld AP

