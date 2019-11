Google beperkt mogelijkheden voor politieke advertenties

Na Twitter buigt ook Google voor de kritiek, dat politieke marketing in het digitale tijdperk te ondoorzichtig is geworden. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in aantocht, groeit de druk op techbedrijven en sociale media om te voorkomen dat zich weer schandalen voor kunnen doen, zoals vier jaar geleden met Cambridge Analytica. Dat bedrijf werd door de campagne van Trump ingehuurd om te adverteren op basis van gedetailleerde psychologische persoonlijkheidsprofielen, die ook nog eens op dubieuze wijze waren verkregen.

Google kondigde een wijziging in het advertentiebeleid aan, die erop neerkomt dat politieke campagnes straks hun digitale advertenties niet meer op heel specifieke doelgroepen kunnen richten.

Dat zal even wennen zijn voor veel digitale politieke strategen, die dan ook van links tot rechts van beteuterd tot zelfs onthutst reageerden. De afgelopen jaren hebben zij zich bekwaamd in de kunst van het digitaal segmenteren van hun boodschappen. Zo kregen in de Verenigde Staten potentiële Trump-stemmers online vaak andere advertenties te zien dan kiezers die naar de Democraten neigden. Nog specifieker kon ook: politieke advertenties over wapenbeleid toespitsen op angstige mensen, bijvoorbeeld, of mensen met een sterke mening voor of tegen de wapenlobby.

Alleen nog brede categorieën

Maar politieke campagnes die via een van de diensten van zoek- en datagigant Google willen adverteren, zoals Search of YouTube, kunnen die straks alleen nog richten op heel brede categorieën, zoals leeftijd, geslacht en woonplaats. Ook blijft het mogelijk om ‘contextueel’ te adverteren: op basis van de zoekterm die iemand invoert, bijvoorbeeld ‘economie’ of ‘milieu’.

Onlangs maakte het sociale netwerk Twitter al bekend dat het helemaal stopt met het accepteren van politieke advertenties. Zo ver gaat Google niet, waarschijnlijk omdat het veel meer verdient aan politieke advertenties dan Twitter, waar die slechts een klein deel van de omzet vormen.

Maar volgens Google worden de politieke advertenties zo wel meer in lijn gebracht met “al lang bestaande praktijken op tv, radio en in gedrukte media, die ervoor zorgen dat verkiezingsadvertenties een wijder bereik krijgen, en onderwerp van publieke discussie kunnen worden”.

Druk op Facebook

Google voert zo ook de druk op concurrent Facebook op, dat samen met Google de markt voor digitale politieke advertenties beheerst, maar dat tot nu toe niet echt bereid is geweest om politieke advertenties serieus te reguleren. Dat beleid werd onlangs door Facebook-topman Mark Zuckerberg in een toespraak verdedigd met een beroep op de ‘vrijheid van meningsuiting’. Die toespraak viel slecht bij veel critici, die erop wijzen dat de uitingsvrijheid niet in het geding is, maar dat de discussie gaat over het ‘betalen voor bereik’.

Of Google met deze regulering alle critici wel tevreden stelt, is overigens twijfelachtig. De aankondiging van de nieuwe beperkingen komt op dezelfde dag dat Amnesty International een zeer kritisch rapport publiceerde over het verdienmodel van datagiganten Google en Facebook. Dat is in strijd met fundamentele mensenrechten zoals privacy.

De invloed die verregaande ‘microtargeting’ van politieke boodschappen op zeer specifieke doelgroepen heeft op het publieke domein, is een van de zaken die in dat rapport aan de orde worden gesteld. Maar het is in de analyse van Amnesty niet het voornaamste kritiekpunt, eerder een van de symptomen van een verdienmodel dat gericht is op een totale surveillance van al het online en offline gedrag van zoveel mogelijk gebruikers.

