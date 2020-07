Gondeliers willen minder van die zware passagiers

De gondeliers van Venetië hebben een nieuw reglement waar twee jaar aan is gewerkt en dat deze maand door de gemeenteraad is het goedgekeurd. En dat reglement is spraakmakend omdat de heren hebben besloten dat er vanaf volgend jaar maximaal vijf in plaats van zes toeristen in hun ranke vaartuigen mogen plaatsnemen. De reden: toeristen zijn de afgelopen jaren zó veel zwaarder geworden dat hun veiligheid en die van de gondeliers niet langer kan worden gewaarborgd.

“Cliënten uit Duitsland en Amerika hebben tegenwoordig een ander postuur dan die uit China of Japan”, legt Maurizio Carlotto, de vice-voorzitter van de Vereniging van Gondeliers, over de telefoon uit aan Trouw. “Onze gondels zijn weliswaar elf meter lang, maar heel licht. Door de veel zwaardere toeristen komen onze vaartuigen te laag te liggen. Vooral bij het in en uitstappen is het oppassen geblazen. Als zo'n cliënt dan één voet verkeerd zet, kan de gondel omslaan.”

Minder diplomatiek

Zijn collega Raoul Roveratto is tegen dagblad La Repubblica minder diplomatiek: “Toeristen uit bepaalde landen zijn als bommen. Als er daarvan zes in de gondel zitten, maakt-ie water: varen met meer dan een halve ton mobiel vlees aan boord is gevaarlijk.”

Maar sceptici denken dat de gondeliers een andere reden hebben om hun capaciteit van zes naar vijf te verkleinen: de heren willen simpelweg meer gondels laten varen. Helemaal nu de toeristenstroom door corona behoorlijk is opgedroogd. “Het is een verkapte tariefverhoging”, meent Renzo Scarpa, gemeenteraadslid en geïrriteerd.

Zijn irritatie wordt misschien wel gevoed door het feit dat de 620 gondeliers van Venetië - net als de taxichauffeurs en strandtenthouders van Italië - een lobby vormen die zo gesloten als een mossel uit de lagune is. Buitenstaanders komen er nauwelijks tussen, is een vaak gehoorde klacht. En die wint aan kracht nu in het nieuwe reglement ook blijkt te staan dat familieleden van gondeliers de vergunning van hun vader, oom of neef (er is maar één vrouwelijke gondelier) voortaan mogen overnemen zonder theorie-examen te hoeven doen. Zo blijft het beperkte aantal vergunningen binnen een beperkt aantal Venetiaanse families, verwijten critici, die het over 'een kaste' hebben.

Onzin, zegt Andrea Balbi, de voorzitter van de Vereniging van Gondeliers: “Wij zijn als het Murano-glas. Als dat niet in Venetië wordt gemaakt, is het nep. Gondeliers beschermen wil niet zeggen dat we ze achter privileges barricaderen. Het betekent de cultuur beschermen die deze stad nog een zuchtje leven in blaast.”

Lees ook:

Venetië is voor eventjes weer van de bewoners. ‘Wat is onze stad nu fantastisch’.

Toerisme is de kurk waarop de lagunestad Venetië drijft. De dagelijkse aanwezigheid van hordes bezoekers worden óók als een plaag ervaren. Nu die noodgedwongen wegblijven, behoort de stad voor eventjes weer aan de bewoners toe.