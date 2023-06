Golf van gijzelingen in het Congres belooft hete herfst

Wat doe je als Republikeinse senator die het een en ander te danken heeft aan Donald T., verdacht van schending van de Spionagewet?

De Senaat mag zich niet bemoeien met de rechtszaak. Dat zou de scheiding tussen rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht doorbreken, een principe dat heilig is in de Amerikaanse politiek. Maar je kunt wel proberen de bestuurlijke boel in het honderd te laten lopen, iets wat in de Amerikaanse politiek een vertrouwd middel is.

J.D. Vance ging de politiek in na een carrière als jurist en durfinvesteerder. Hij schreef een veelgeprezen boek, Hillbilly Elegy, over de cultuur van arme witte Amerikanen waar hij uit voortkomt. Daarna koos hij voor de politiek. Aanvankelijk verliep zijn gooi naar een Senaatszetel voor Ohio niet al te best. Voor de kiezers was hij mogelijk te intellectueel, en dat hij kritiek had op Donald Trump werd ook niet op prijs gesteld. Vance wijzigde van koers, prees Trump de hemel in, ontving diens officiële steun, en won op het nippertje de zetel.

Eén bezwaar leidt al tot uitsel

En dus blokkeert Vance sinds dinsdag alle benoemingen bij het ministerie van justitie waar de Senaat iets over te zeggen heeft. Districten overal in het land met een vacature voor hoofdofficier van justitie zullen op de nieuwe man of vrouw moeten wachten. Want nadat president Joe Biden iemand heeft voorgedragen, moet de Senaat dat goedkeuren.

Dat kan heel vlot gaan als alle senatoren de kandidaat acceptabel vinden, maar er hoeft maar één senator bezwaar te maken of er moet een compleet debat komen voor er gestemd kan worden. Door de actie van Vance gaan deze benoemingen dus een heleboel tijd kosten – of de Senaat moet ze uitstellen, omdat andere onderwerpen voorrang verdienen.

De niet geringe macht die de Senaat elke individuele senator geeft, gebruikt Vance dus om te laten zien dat hij achter de van misdaden verdachte ex-president staat. “Als [minister van justitie, red.] Merrick Garland deze functionarissen wil gebruiken om Joe Bidens politieke tegenstanders te treiteren, dan zullen we zijn ministerie laten vastlopen”, zei hij.

Ook andere senators passen het kunstje toe

Het gaat hier niet om een onbesuisde nieuweling in de politiek die nog een beetje moet leren dat niet alles wat mogelijk is, ook de bedoeling is. Een partijgenoot van Vance, Tommy Tuberville, zit al twee jaar langer in de Senaat, voor de staat Alabama, en doet hetzelfde met bevorderingen in de krijgsmacht. Hij heeft er al meer dan tweehonderd tegengehouden als lid van de commissie voor defensie.

Tuberville is van plan dat vol te houden tot de regering-Biden ophoudt met het geven van reiskostenvergoedingen aan militairen die een abortus nodig hebben. Sinds het Hooggerechtshof in 2022 een streep haalde door het landelijke recht op zwangerschapsonderbreking is zo’n reis soms nodig, als de staat waar een militair gelegerd is abortus daarna verbood of sterk inperkte.

Evenmin is het gijzelen van de carrière van individuele ambtenaren iets wat alleen Republikeinen doen. Democratisch senator Joe Manchin uit Virginia blokkeert benoemingen bij het milieuministerie EPA, omdat hij het niet eens is met de nieuwe eisen die de regering-Biden stelt aan de CO 2 -uitstoot van elektriciteitscentrales. In Manchins staat zijn steenkolen, die op dat gebied slecht scoren, nog steeds belangrijk. En zelf heeft hij een belang in een familiebedrijf dat erin handelt.

En voor wie denkt dat het dan toch vooral conservatieve politici zijn die dit doen – Manchin is in zijn partij een rechts buitenbeetje – hebben we Bernie Sanders in de aanbieding. Die heeft gezegd dat hij benoemingen tegen zal houden op het gebied van de gezondheidszorg, totdat Biden een doortimmerd plan presenteert om iets te doen aan de hoge prijzen van geneesmiddelen in de VS.

Zeven dagen vergaderen

Het land heeft zestien grote ministeries. Daarvan blokkeren deze vier senatoren dus het personeelsbeleid van een kwart.

Zo kan je niet regeren, vindt onder andere de redactie van de Washington Post, die de vier onlangs in een hoofdartikel opriep hun gijzelaars vrij te laten. Bijvoorbeeld zodat de nalatenschap van president Biden op het gebied van justitie niet in gevaar komt: ‘Die blokkades kunnen uiteindelijk de benoemingen niet tegenhouden, maar ze doorbreken vergt behoorlijk veel waardevolle debattijd in de Senaat (…), die beter gebruikt kan worden voor het benoemen van rechters voor het leven.’

Het zou mooi zijn, mijmert de commentaarschrijver, als fractievoorzitter Charles Schumer de Senaat gewoon zeven dagen per week liet vergaderen, en de zomervakantie zou schrappen, om te zorgen dat de vier senatoren, onder grote druk van hun collega’s hun verzet opgeven. Maar dat noemt de krant ‘niet realistisch’.

En dat klopt waarschijnlijk, want onder de senatoren zelf zal het blokkeren van de gewone gang van zaken helemaal niet zoveel verontwaardiging wekken. Dat is, in Amerika tenminste, hoe de politiek werkt.

Ook dwarsliggers in het Huis van Afgevaardigden

Aan de andere kant van het Congres, in het Huis van Afgevaardigden, weten ze daar juist de afgelopen weken van mee te praten. Dat kan dit najaar nog grote gevolgen krijgen.

In het Huis hebben individuele leden traditioneel lang niet zoveel macht. Maar doordat de Republikeinen er een heel kleine meerderheid hebben, van maar vier stemmen, kan een handjevol van hen al het verschil maken door met de Democraten mee te stemmen.

Daarvan heeft een groep van elf Republikeinen gebruikgemaakt, door zich een week lang niet bij hun fractie aan te sluiten bij procedurestemmingen, iets wat in twintig jaar niet was voorgekomen. Daardoor kwam de behandeling stil te liggen van wetsontwerpen die de Republikeinen hadden willen aannemen.

Het groepje wilde zo hun fractieleider en voorzitter van het Huis, Kevin McCarthy, straffen voor het in hun ogen veel te slappe akkoord dat hij had gesloten met president Joe Biden over bezuinigingen en een verhoging van het schuldenplafond.

Begrotingen

Dinsdag gaven ze hun actie voorlopig op, maar alleen omdat McCarthy bereid was om met hen te onderhandelen over hun inbreng bij toekomstige begrotingen. Hoeveel geld de regering-Biden van het Huis uit mag geven, wordt later dit jaar dus in feite bepaald door elf politici van de uiterste rechtervleugel van de Republikeinse partij.

Dat geldt althans voor de begrotingen, zoals die door het Huis zullen worden aangenomen. Want nog meer bezuinigen dan in het akkoord met Biden staan, dat zal in de Senaat vermoedelijk niet goed vallen. Reken maar op een blokkade door de Democratische meerderheid later dit jaar, en wie weet weer eens een complete stilstand van de federale overheid bij gebrek aan een goedgekeurd budget.

Want dat is nu eenmaal hoe het werkt in de Amerikaanse politiek: je mag alles gijzelen, van de eerlijk verdiende promotie van een militair tot het complete landsbestuur.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.