Goedele Liekens schokt Vlaming met campagne tegen kinderporno

Veel Vlaamse tv-kijkers wisten niet wat hen overkwam toen ze maandag naar het ‘VRT-journaal’ keken. Daarin zagen ze expliciete beelden van een door acteurs nagespeelde verkrachting. Te expliciet, stelt nieuwsombudsman Tim Pauwels, na een stormvloed aan klachten.

Het Journaal zond een item uit over de nieuwe campagne tegen kindermisbruik van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, die werd opgericht na de affaire Dutroux. De campagnevideo, gemaakt door de bekende Vlaamse seksuologe Goedele Liekens, is een reconstructie van kinderporno door volwassen acteurs. In het oorspronkelijke filmpje, dat binnenkwam via het meldpunt tegen kinderporno, wordt een achtjarig meisje verkracht.

Barbiepop

Het filmpje begint op het moment dat een man met viltstift ‘fuck me’ schrijft op de buik van een vrouw, haar een barbiepop geeft en op bed duwt. Tv-presentatrice en politica Liekens kondigde zondag aan dat ze een ‘pornofilm’ zou lanceren. Sinds mei zetelt ze in het federaal parlement voor de Vlaamse liberalen. Liekens staat erom bekend dat ze de controverse niet schuwt en toen ze zich dit voorjaar verkiesbaar stelde zei ze dat ze politiek zou bedrijven in haar ‘eigen stijl’. “De rode draad in heel mijn loopbaan is het aanzwengelen van het maatschappelijke debat.” Met de gewraakte campagne willen Liekens en Child Focus de strijd tegen de uitwisseling van kinderporno op de politieke agenda zetten. “Door volwassenen die beelden te laten naspelen, maak je iets onzichtbaars zichtbaar en bespreekbaar”, zei ze tegen De Morgen.

Waar bezoekers van de door Liekens verspreidde link (een site van Child Focus, chaletfilm.be) moeten aanklikken dat zij ouder dan achttien zijn, kreeg de argeloze journaalkijker maandag geen waarschuwing. De journaallezer liet het bij de tekst dat de video ‘bewust keihard’ is, waarna de beelden werden ingestart. Hoewel het journaal de beelden wazig maakte, is volstrekt duidelijk wat erop te zien is.

‘Realiteit nog schokkender’

“De campagne is schokkend, maar de realiteit is nog schokkender”, zei Heidi De Pauw van Child Focus in Het Journaal. Child Focus richt zich met haar campagne met name op online pornokijkers. Ze wil dat wie daar kinderporno tegenkomt dit – eventueel anoniem – meldt via stopchildporno.be.

Ombudsman Tim Pauwels kreeg veel klachten over het zonder waarschuwing uitzenden van de beelden. Sommige kijkers zaten met (klein)kinderen op de bank tv te kijken, anderen waren zelf slachtoffer, maar hun kritiek is hetzelfde: had dit niet anders gekund? Pauwels geeft hen gelijk. “Het redactiestatuut zegt dat schokkende beelden niet worden geweerd maar wel beperkt en functioneel moeten worden gebruikt”, schrijft hij. Volgens hem was dat niet het geval.

Klacht ingediend

Een vereniging voor slachtoffers van incest en seksueel misbruik, heeft intussen een klacht in bij reclamewaakhond JEP. Volgens de organisatie rijt de campagne oude wonden open bij slachtoffers. Ook vreest ze dat daders door de video getriggerd worden. Child Focus heeft begrip voor die klacht, maar de organisatie stelt ook dat andere slachtoffers juist hadden gevraagd om een harde campagne om mensen wakker te schudden. Liekens staat nog steeds achter de campagne. De strijd tegen seksueel geweld was voor haar een van de redenen om in de politiek te gaan, zei ze.

Lees ook:

Goedele Liekens leert de Britten over seks praten

Met ‘Sex in Class’ maakt de Vlaamse seksuologe Goede Liekens haar tv-debuut op het Britse Channel 4. Ze praat daarin met 16- en 17-jarigen onomwonden over seksualiteit, een thema waarover de preutse Britten doorgaans zwijgen.