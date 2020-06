God TV verdwijnt van de Israëlische buis omdat Joden zich zouden kunnen bekeren tot het christendom

Nog geen drie maanden zendt het nieuwe christelijke kanaal Shelanu nu programma’s uit op de Israëlische televisie, maar deze week zullen ze van de buis verdwijnen. Na een onderzoek en een hoorzitting concludeerde de toezichthoudende omroepraad deze week dat de zender, opgezet door de wereldwijde evangelische omroep God TV, niet eerlijk is geweest over zijn intenties. De programma’s in het Hebreeuws over het evangelie van Jezus zouden niet bedoeld zijn voor de christelijke minderheid van Israël, zoals Shelanu volgens de omroepraad voor de oprichting suggereerde, maar voor de Joodse meerderheid. En dat ligt gevoelig.

Op zich is het in Israël niet verboden om te proberen iemand te bekeren tot een andere godsdienst, maar er zitten wel voorwaarden aan. Zo mag er geen tegenprestatie tegenover de bekering worden gesteld, en is het ook verboden om te pogen jongeren onder de achttien te bekeren zonder toestemming van de ouders.

Volgens de voorzitter van de omroepraad zou kritischer naar de aanmelding van het nieuwe tv-kanaal zijn gekeken, als destijds al bekend was geweest dat ze zich wilden richten op de Joodse bevolking. Dan zou de omroepraad immers hebben moeten nagaan of de regels niet werden overtreden, bijvoorbeeld door programma’s specifiek op een jonge doelgroep te richten. Nu rest hen volgens de voorzitter niets anders dan het kanaal volledig te schrappen. De omroepraad liet de Israëlische kabeltelevisieaanbieder zondag weten dat de christelijke zender in de komende week van de televisie zal verdwijnen.

Wat is God TV? God TV is een evangelische omroep die in 200 landen actief is en christelijke tv-programma’s maakt waarmee, naar eigen zeggen, wereldwijd 250 miljoen huishoudens worden bereikt. De omroep werd opgericht in 1995 in het Verenigd Koninkrijk, door twee expats uit Zuid-Afrika, Rory en Wendy Alec. Alec was de CEO van God TV tot 2014. Na zijn afreden nam Wendy twee jaar lang de leiding over, voor ze die in 2016 overdroeg aan Ward Simpson. Simpson, een voormalig autohandelaar uit Barbedos, werkte al voor God TV als de zogenoemde ‘global operations manager’..

Die beslissing zal voor Shelanu (Hebreeuws voor ‘ons’) niet als een verrassing zijn gekomen. De omroepraad waarschuwde al een paar weken na de lancering van de nieuwe zender, eind april, dat het overwoog het kanaal geheel te schrappen. De aanleiding voor die aankondiging was een fondsenwervingsvideo waarin de CEO van God TV, de Amerikaan Ward Simpson zei: “God heeft op bovennatuurlijke wijze de deur voor ons geopend om het evangelie van Jezus in de huizen en levens en harten van zijn joodse volk te brengen.”

Dat filmpje zorgde voor veel ophef, en werd kort na publicatie verwijderd. God TV kwam met een nieuwe video die voor verduidelijking moest zorgen. Simpson legt daarin uit dat Shelanu er niet op uit is om Joden te bekeren tot het christendom, maar dat de omroep simpelweg hoopt dat ze Jezus zullen accepteren als hun Messias.

Hoewel de programma’s van Shelanu dus geschrapt zullen worden, mag God TV wel een nieuwe aanmelding indienen voor een tv-zender in Israël. Ron Cantor, vertegenwoordiger van God TV in Israël, zei tegen de krant Haaretz dat ze dat ook zeker zullen doen. Hij ontkent dat bij de aanmelding van Shelanu zou zijn gezegd dat de zender zich, net als andere christelijke omroepen in Israël, zou richten op de christelijke gemeenschap. “Het is niet waar dat we onze overeenkomst hebben gebroken”, schreef hij in een e-mail na vragen van Haaretz. “Onze licentie, uitgeven door de Israëlische staat, zegt in het Hebreeuws dat onze doelgroep het Israëlische publiek is.”

