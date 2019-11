Glijmiddel voor de toiletpot spaart liters en liters water

Iedere Nederlander gebruikt iedere dag opnieuw weer meer dan 33 liter water om het toilet mee door te spoelen. Iedere Duitser ook, en iedere Fransman, Amerikaan of Serviër. Iedereen die een toilet heeft eigenlijk, tenzij dat toilet een composttoilet is. Want zo’n beetje iedereen gaat zes keer per dag naar de wc en spoelt daarna met iets minder dan zes liter water door.

Bij elkaar opgeteld schijnt al dat spoelen iedere dag weer meer dan 140 miljard liter water de riolen in te jagen. Dat is nogal veel: volgens de BBC is dat iedere dag opnieuw zes keer de totale waterconsumptie van Afrika.

Het is al minder dan een kwarteeuw geleden, toen je van Europeanen kon zeggen dat ze een kwart van hun totale watergebruik door de pot spoelden. In de loop der jaren waren steeds minder liters nodig: van eerst elf liter per spoelbeurt werd het zes, maar dat zou nog minder kunnen.

Superglibberige toiletpot

Een nieuwe uitvinding belooft dat de wereld voortaan maar de helft daarvan nodig heeft, of zelfs slechts een tiende. In het tijdschrift ‘Nature Sustainability’, een periodiek over duurzaamheid, schreven onderzoekers van de Amerikaanse Penn State University deze week over hun nieuwste uitvinding: een superglibberige toiletpot.

Twee spuitbussen met een spulletje, die over elkaar heen in de pot worden gespoten, voorkomen 500 spoelbeurten lang dat er ook maar iets aan de pot blijft kleven. Op die manier kunnen alle, ook de kleverigste menselijke uitwerpingen worden weggespoeld met slechts drie in plaats van de gebruikelijke zes liter water, of zelfs nog minder.

Wel is het na ongeveer 500 spoelbeurten nodig om een nieuwe laag glibbermiddel aan te brengen. Dat duurt weliswaar een paar minuten, maar bespaart ook tijd: het toilet biedt dan tegelijkertijd weerstand aan bacteriën.

