Gina Miller, de vrouw die Boris Johnson op de knieën dwong

‘Gina, Gina’, werd Gina Miller door het wachtende publiek toegejuicht toen ze gisteren na de uitspraak het hooggerechtshof in Londen verliet. “De premier moet de deur voor het parlement opendoen”, zei de zakenvrouw en activiste duidelijk opgelucht in een korte reactie. Ze was naar de hoogste rechter gestapt omdat het opschorten van het parlement volgens haar onrechtmatig was.

Miller memoreerde dat het al ‘de tweede keer in drie jaar tijd’ was dat ze daar stond om te zorgen dat de ‘regering zich niet boven de wet stelt’. De eerste keer spande ze een rechtszaak aan tegen de voormalige premier Theresa May om af te dwingen dat het parlement zou worden gehoord over de brexitplannen van de regering.

Doodsbedreigingen

Millers gang naar de rechter leverde haar zeker niet alleen gejuich op. Een week geleden werd ze op dezelfde plek nog uitgejouwd. Ook krijgt ze voortdurend doodsbedreigingen en racistische scheldpartijen over zich heen, waarbij haar drie kinderen niet worden gespaard. “Soms word ik er wel gedeprimeerd van om in een land te leven waar mensen denken te mogen zeggen dat ik niet intelligent ben omdat ik een gekleurde vrouw ben, of dat ze mij mogen vergelijken met een dier”, zei Miller tegen AFP. Maar ze laat zich er niet door uit het veld slaan. “Ik ben al 25 jaar activiste, ik ben eraan gewend te incasseren.”

De 54-jarige Miller is in Guyana geboren, waar ze tot haar elfde jaar woonde. Toen stuurde haar vader, die procureur-generaal was, haar samen met haar broer naar Groot-Brittannië om haar schoolopleiding te vervolgen. Om de eindjes aan elkaar te knopen, werkte Miller onder meer als kamermeisje. Na een studie marketing en rechten aan de universiteit van Londen richtte ze begin jaren negentig haar eigen marketingbedrijf op. Toen Miller de prospectussen van vermogensbeheerders las die klant bij haar waren, verbaasde zij zich over de verborgen kosten, waardoor klanten moeilijk beheerders met elkaar konden vergelijken.

Seksisme

Het was het startpunt voor haar strijd voor meer transparantie bij investerings- en pensioenfondsen. In 2012 zette ze de ‘True and Fair Campaign’ op waarmee ze actie voert tegen de hoge kosten van beleggingsinstellingen. In de Londense City maakte zij zich met haar activisme niet bij iedereen geliefd, het leverde haar bij sommige zakenmensen de bijnaam ‘zwarte weduwe’ op.

Dat weerhield Miller er niet van om ook op andere vlakken de strijd aan te binden, bijvoorbeeld met het seksisme in het Londense zakenleven. Maar uiteindelijk zal Miller waarschijnlijk vooral de geschiedenisboeken ingaan als de vrouw die premier Johnson op de knieën kreeg.

