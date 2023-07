Giftige werksfeer en wangedrag bij Britse McDonald’s

Dat bij menig Brits McDonald’s restaurant een giftige werksfeer bestaat, lijkt nog vrij mild uitgedrukt. Vijf maanden onderzoek van de BBC leverde een schokkende waslijst op aan claims van seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme en antisemitisme in vestigingen van de fastfoodketen in praktisch alle delen van het land. Meer dan honderd huidige en voormalige medewerkers zeggen tegen de Britse omroep slachtoffer te zijn geweest van misstanden binnen het bedrijf.

Zo zou een 17-jarige werkneemster van een vestiging in Cheshire eerst racistisch zijn uitgescholden door een twintig jaar oudere collega. Vervolgens zou dezelfde collega echter hebben gevraagd of hij haar zijn penis mocht laten zien, omdat hij een ‘zwart-witte’ baby met haar wilde maken.

Een collega in Essex zou antisemitisch zijn bejegend. In Oxfordshire noemden medewerkers een Pakistaanse collega naar verluidt een ‘terrorist’. In Plymouth zou een manager een 17-jarige medewerkster niet alleen bij haar kont, maar ook bij haar keel hebben gegrepen. Een 16-jarige meisje uit Berkshire stelt dat zij in de drukke restaurantkeuken bijna elke dienst wel een keer werd betast. De maat was vol toen een collega van in de vijftig haar van achteren beetpakte en haar tegen zijn kruis drukte.

Bedrijf biedt ‘diepe excuses’ aan

En zo zijn er nog heel veel meer bevindingen in het BBC-onderzoek die ronduit bizar klinken. In een vestiging in Noord-Ierland zou zelfs sprake zijn geweest van een heuse uitbraak van de geslachtsziekte gonorroe. Zo gortig ging het er aan toe qua seksuele relaties onder werknemers.

De directie van McDonald’s in het VK geeft tegenover de BBC toe ‘dat er duidelijk gevallen zijn waarin wij tekort zijn geschoten’. Het bedrijf biedt daarvoor ‘diepe excuses’ aan.

De BBC besloot onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden in McDonald’s restaurants, nadat dat bedrijf een overeenkomst tekende met de Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC). Daarin beloofde het zijn personeel te beschermen tegen seksueel overschrijdend gedrag. Destijds stelde McDonald’s vol vertrouwen ‘een sterke staat van dienst te hebben’ op dit gebied.

In veel gevallen lijkt intern niets met klachten van medewerkers te zijn gedaan. Pas nu zegt de geschrokken Britse top van McDonald’s tegen de BBC dat het bedrijf alle claims diepgaand zal gaan onderzoeken. “Iedere bewezen schending van onze gedragscode zal worden bestraft met de strengste maatregelen die we wettelijk kunnen opleggen, inclusief ontslag.”

Niet ontslagen maar overgeplaatst

McDonald’s is een van de grootste private werkgevers in het VK. In het land werken 170.000 mensen bij de fastfoodketen, verspreid over bijna 1500 restaurants. Driekwart van de werknemers is tussen de 16 en 25 jaar. Voor velen is hun baantje bij de McDonald’s hun eerste werkervaring.

Veel werknemers staan overigens niet direct bij McDonald’s onder contract. Het bedrijf werkt met franchiserestaurants, die zelfstandig personeel mogen aannemen. De BBC stelt echter dat wanneer er klachten binnenkwamen over grensoverschrijdend gedrag, de beschuldigde manager meestal niet werd ontslagen maar werd overgeplaatst naar een ander franchiserestaurant in de buurt.

Ook geven veel werknemers aan dat zij geen melding maakten van de misstanden, omdat zij bang waren dan voor straf minder te worden ingeroosterd en zo inkomsten zouden verliezen. Veel jonge werknemers bij Britse McDonald’s restaurants werken op basis van een nul-urencontract.

