Giftige sfeer tijdens overleg in Moskou, dreiging alom aan Oekraïense grenzen

Het was voor het eerst dat een Britse en een Russische minister van buitenlandse zaken elkaar troffen sinds 2018, toen de voormalige Russische spion Sergei Skripal in een park in het Britse Salisbury werd vergiftigd.

Giftig was ook de sfeer rond de ontmoeting, donderdag, tussen de Britse minister Liz Truss en de Russische Sergei Lavrov in Moskou, die toch de bedoeling had om de spanningen rond Oekraïne te verminderen.

In Moskou riep Truss Rusland op om Oekraïne’s soevereiniteit te respecteren, en waarschuwde voor ‘enorme consequenties’ als de Russen hun buurland aanvallen. Na afloop noemde Lavrov het gesprek met zijn Britse ambtgenoot ‘een conversatie tussen de dove en de stomme’.

De westerse zorgen over de troepenopbouw deed hij af als ‘pure propaganda’. Rusland zal na de oefeningen gewoon zijn troepen terugtrekken en als we dat doen, aldus Lavrov, ‘zal het Westen met veel ophef beweren dat het Rusland heeft gedwongen tot de-escalatie’.

Ook de Britse premier Johnson verliet gisteren zijn roerige thuisfront, waar hij achtervolgd wordt door schandalen rond feestjes in coronatijd, voor een bezoek aan het Navo-hoofdkwartier in Brussel.

Daarna vloog hij door na Polen, waar Britse Navo-troepen zijn gelegerd nabij de hoofdstad Warschau. In Brussel zei Navo-chef Jens Stoltenberg dat ‘het aantal Russische troepen toeneemt, terwijl de waarschuwingstijd voor een mogelijke aanval afneemt’.

Dreiging alom aan Oekraïense grenzen

Het Westen maakt zich niet alleen zorgen over de naar schatting honderdduizend Russische manschappen aan Oekraïne’s oostgrens, maar ook over (volgens de Navo) 30.000 Russische militairen aan de noordgrens, in Wit-Rusland. Volgens Rusland gaat het om een gezamenlijke oefening van beide landen, die woensdag begon en zal duren tot 20 februari. Amerika’s hoogste generaal Mark Milley belde donderdag met zijn Wit-Russische evenknie om de ‘kans op misrekeningen te verkleinen’.

Ook aan Oekraïne’s zuidgrens houdt Rusland vlootoefeningen. Oekraïne protesteerde donderdag dat die oefeningen de commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee en de Zee van Azov hinderen. Maar Rusland zegt zich aan de internationale regels te houden.

Tegen de achtergrond van de oplopende militaire spanningen voerden diplomaten van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne overleg in Berlijn om de akkoorden van Minsk uit 2015 nieuw leven in te blazen. In theorie heet dat akkoord nog steeds de basis voor een regeling in de Donbas. Daar vallen vrijwel dagelijks doden bij gevechten tussen het Oekraïense leger en rebellen die door Rusland gesteund worden.

De strijd in die regio is, naast de Russische annexatie van de Krim, een belangrijk twistpunt tussen Oekraïne en Rusland. Beide partijen beschuldigen elkaar van overtredingen van de bepalingen van het akkoord, dat naast militaire ook politieke afspraken behelsde.

De Franse president Macron, die deze week op een diplomatieke kruistocht was die ook voerde langs de Russische president Poetin, hoopt dat dit overleg kan leiden tot een politieke regeling van het conflict. Maar de tegenstanders liggen overhoop over de interpretatie van wat in 2015 is afgesproken. Dat Russische en Oekraïense vertegenwoordigers met elkaar praten, geldt wel als winst.

Lees ook:

Het kabinet overweegt Oekraïne wapens te leveren, in strijd met Europese regels

Nederland broedt op wapenleveranties aan Oekraïne. Geopolitieke afwegingen winnen het mogelijk van Europese gedragscode