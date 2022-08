Gierende inflatie zet Keniaanse verkiezingen op scherp

“Het leven wordt steeds moeilijker met al die stijgende prijzen”, vertelt Beatrice Owano (36) terwijl ze tomaten uitzoekt in een van golfplaten en palen gefabriceerd groentewinkeltje vol plastic kisten met uien en aan touwtjes bungelende bananentrossen, in arbeiderswijk Dagoretti Corner in Nairobi. De in rok en T-shirt geklede vrouw vertelt dat de prijs van 1 liter bakolie het afgelopen half jaar is verdubbeld van 120 Keniaanse shilling (1 euro) naar 250 shilling (2 euro), terwijl ook melk en brood flink duurder zijn geworden.

“Maar mijn loon is geen cent gestegen”, vertelt Owano, een moeder van drie tieners die als huishoudelijke hulp 12.000 shilling (bijna honderd euro) per maand verdient. Hoewel president Uhuru Kenyatta in mei het minimumloon met 12 procent verhoogde om de inflatie te compenseren, merkt het gros van de Kenianen hier niets van, omdat ze in de informele sector werken. “Ik lig er ’s nachts wakker van hoe ik mijn gezin nog kan voeden”, vertelt Owano. “We eten nog maar twee keer per dag en hebben geen geld voor kleding.”

Na een prijsverlaging begon meteen het hamsteren

Sinds 2014 is Kenia officieel geen arm land meer, maar een land met lagere middeninkomens. Duizenden Kenianen verloren tijdens de coronacrisis echter hun baan. Aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika, verdubbelde kunstmestprijzen en de oorlog in Oekraïne zorgen ondertussen voor enorme prijsstijgingen, mede doordat Kenia veertig procent van zijn tarwe en twintig procent van zijn graan uit Rusland en Oekraïne importeert. Hierdoor is de Oost-Afrikaanse staat één van de drie landen met de hoogste voedselinflatie in Afrika ten zuiden van de Sahara, concludeerde de Wereldbank in april. De armste huishoudens worden daarbij het zwaarst getroffen, doordat zij percentueel het grootste deel van hun inkomen aan voedsel uitgeven.

De gierende inflatie is daarom een hot topic bij de Keniaanse presidentsverkiezingen die morgen plaatsvinden. Zo gebruiken de twee belangrijkste presidentskandidaten dat onderwerp om modder naar elkaar te gooien. Op sociale media eisen Kenianen actie van de regering. Vorige maand gingen burgers in hoofdstad Nairobi de straat op, ze dreigden de verkiezingen te boycotten als de regering de voedselprijzen niet zou verlagen.

Clement Kisanya was een taxi in de brommerwasstraat waar hij werkt. Beeld Jereon van Loon

Vertrekkend president Kenyatta verlaagde daarop de prijs van maismeel - het belangrijkste voedsel van Kenianen – van 210 shilling (1,73 euro) per tweekilopak naar de oude prijs van 100 shilling (82 eurocent). Dit lukte volgens Kenyatta na dagenlang onderhandelen met de producenten en het opschorten van twee belastingen op maismeel. Kenianen sloegen direct aan het hamsteren waardoor de zogeheten ‘unga’ in de grote supermarkten al snel was uitverkocht. In de informele supermarktjes wordt ondertussen nog altijd de hoge prijs voor het maismeel gevraagd.

‘Hongerige mensen zijn ontvankelijker voor politici die eten uitdelen’

Opponenten bekritiseren de prijsverlaging en noemen het een verkiezingsstunt waarmee Kenyatta stemmen ronselt voor oppositiekandidaat Odinga, die hij steunt. Sommige Kenianen zien de prijsverlaging zelfs als bewijs dat politici wel degelijk invloed hebben op de prijsstijgingen of er zelfs achter zitten. “Onze regering heeft de voedselprijzen bewust verhoogd omdat hongerige mensen ontvankelijker zijn voor politici die tijdens hun verkiezingsbijeenkomsten eten uitdelen in ruil voor stemmen”, stelt de in gele overall gestoken Clement Kisanya (33), terwijl hij een brommertaxi inzeept in een provisorische wasstraat in Dagoretti Corner. De leider van een plaatselijke jeugdgroep vreest opnieuw voor onrust.

Bij verkiezingsgeweld eind 2007 en begin 2008 kwamen 1200 Kenianen om het leven en sloegen 600.000 op de vlucht. Hoewel de laatste twee verkiezingen rustiger verliepen, is er volgens Kisanya weer risico op geweld omdat de Kalenjin – de stam van vice-president Ruto – zich bedrogen zouden voelen. Bij de verkiezingen in 2013 en 2017 zouden de Kalenjin massaal op president Kenyatta (van de Kikuyu, de grootste stam van Kenia) hebben gestemd omdat hij beloofde om vervolgens bij de stembusgang in 2022 vice-president Ruto te steunen. De mannen kregen in 2018 echter ruzie en sindsdien steunt Kenyatta oppositiekandidaat Odinga. “De Kalenjin voelen zich verraden”, stelt Kisanya.

De huishoudelijke hulp Owano is ondertussen weinig hoopvol dat politici echt iets aan de vele prijsstijgingen kunnen veranderen, vertelt ze terwijl ze ook een paar bosjes Keniaanse boerenkool bij het groentezaakje afrekent. Ze gaat dinsdag daarom niet stemmen. “Ik geloof niet langer in politici. Ze beloven van alles. Als ze eenmaal gekozen zijn, vergeten ze echter hun beloftes en denken alleen nog aan zichzelf.”

Spannende nek-aan-nek race Kenia kiest dinsdag een nieuwe president. De nek-aan-nekrace gaat tussen vicepresident William Ruto en oppositiekandidaat Raila Odinga. De 77-jarige Odinga verloor eerder vier verkiezingen maar wordt nu gesteund door zittend president Kenyatta die na twee termijnen niet meer herkiesbaar is. Odinga is hierdoor niet langer underdog, maar één van de belangrijkste kanshebbers. Terwijl Odinga en Kenyatta uit politieke families komen, is de 55-jarige Ruto van simpelere komaf. Hij lijkt hiermee meer populariteit te genieten onder jongeren. Niet onbelangrijk aangezien driekwart van de 56 miljoen Kenianen jonger dan 35 jaar is.

