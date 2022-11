Gidsland Nederland probeert nu toeslagendrama’s in heel Europa te voorkomen

Het kan raar lopen. Waar Nederland met zijn toeslagenschandaal in Brussel eerst een probleemgeval was, is het nu het voorbeeld. Dat heeft in ieder geval deels te maken met Alexandra van Huffelen, die eerst als staatssecretaris van financiën meemaakte welke schade een computeralgoritme bij de Belastingdienst kon veroorzaken en nu als staatssecretaris digitalisering over diezelfde algoritmen regels maakt.

Van Huffelen was afgelopen week te gast bij een evenement over grondrechten in de Wet op de kunstmatige intelligentie, georganiseerd door de Groenen in het Europees Parlement. Daar vertelde ze hoe het toeslagenschandaal in Amsterdam leidde tot een algoritmenregister en hoe dat nu een voorbeeld is voor het hele land.

“Ik heb gezien hoe fnuikend het kan zijn, hoe kwalijk, als je onderdeel wordt van een beslissing die is gebaseerd op een algoritme dat vooringenomen was”, zei de staatssecretaris even voor het begin van de bijeenkomst tegen Trouw. “Ik heb gezien hoe zo’n bevoordeeld systeem ertoe leidde dat mensen uit een bepaalde doelgroep door hun eigen overheid vertrapt werden.”

Waarborgen

Ze vertelt hoe de overheid nu haar best wil doen waarborgen te geven opdat het niet nog eens kan gebeuren dat een computer mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep kan aanmerken als waarschijnlijke fraudeur. Dat begint met het in kaart brengen van gebruikte algoritmen, zoals ook de Tweede Kamer heeft gevraagd. Eind vorige week maakte Van Huffelen ook haar volgende stappen bekend.

“Algoritmen moeten getoetst worden op mensenrechten en er moet een register komen waarin alle algoritmes die een hoog risico vormen zijn opgenomen”, vat ze samen. Ook komt er een toezichthouder bij de autoriteit persoonsgegevens en wordt over een paar maanden bekend aan welke voorwaarden algoritmen bij de Nederlandse overheid voortaan zullen moeten voldoen.

Van voorwaarden, een algoritmenregister zoals Nederland nu al wil invoeren of van een mensenrechtentoets kan GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak voorlopig alleen nog maar dromen. Het parlement gaat de komende maanden met de Europese Commissie onderhandelen over de onlangs voorgestelde AI-wet, die dan over een paar jaar voor alle Europese landen moet gelden. Van Sparrentak haalde Van Huffelen naar Brussel om daar te vertellen over de lessen die Nederland leerde.

Interessant voorbeeld

Van Sparrentak: “Nederland is al een stuk verder gedigitaliseerd dan sommige andere Europese landen. Daarom is het aan de ene kant ook vaker de fout in gegaan, maar heeft het ook geleerd van zijn fouten en is het echt bezig met oplossingen. Nederland is daardoor een interessant voorbeeld.”

Volgens Van Huffelen realiseert Nederland zich terdege dat het toeslagenschandaal ook een les kan zijn voor andere landen. Toen de Europese Commissie bezig was met het bedenken van de AI-wet, heeft de Nederlandse vertegenwoordiging zijn best gedaan om die zo stevig mogelijk te maken waar het ging om algoritmen.

“Voor mij was een belangrijke toetssteen de vraag of het algoritme van de Belastingdienst ook onder de Europese wet zou zijn gevallen, als die er toen al was geweest”, zegt Van Huffelen. “Met dat criterium hebben we de Europese Commissie ervan kunnen overtuigen om een bredere definitie van algoritmen te scharen onder die met een hoog risico, waarvoor bepaalde regels zullen gelden. Door de Nederlandse bemoeienis vooraf is er ook een mogelijkheid gekomen voor slachtoffers om te kunnen klagen.”

De staatssecretaris hoopt dat de nieuwe wet zo snel mogelijk wordt aangenomen, want dat zou betekenen dat Nederland nog meer grip kan krijgen op wat systemen doen. Van Huffelen: “Dan gaat het bijvoorbeeld ook over algoritmen die geproduceerd worden in een ander land, maar in Nederland worden toegepast.”

Wet op de digitale markten

De AI-wet in Brussel wordt geflankeerd door een serie andere wetten die de digitale wereld beter moeten reguleren. Er komt een wet op de digitale markten die voor grote bedrijven geldt, een wet op digitale diensten die gaat over wat wel en niet mag op het internet. Volgens Van Sparrentak is de Artificial Intelligence-wet de grootste van alle nieuwe regels.

“Van de grote vragen die nu voor ons liggen gaat deze wet over de grootste fundamentele vraag: wat voor digitale wereld willen we? Is dat er een waarin de grote techbedrijven zomaar wat kunnen doen, of zeggen wij: ‘oké, we willen graag een digitale wereld, maar die willen we ook kunnen sturen’. Ik zou dat laatste willen.”

