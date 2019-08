Gibraltar laat Iraanse tanker gaan

Gibraltar besloot donderdag de Iraanse supertanker Grace 1 vrij te geven, ook al is Washington daar niet blij mee.

De Verenigde Staten probeerden donderdag te voorkomen dat Groot-Brittannië de Iraanse supertanker Grace 1 terug zou geven aan Iran. Het Amerikaanse ministerie van justitie diende een verzoek in bij de regering van Gibraltar – deze valt onder de Britse overzeese gebieden – om de tanker over te dragen aan de VS. De Amerikanen wilden daarmee de uitruil tussen Groot-Brittannië en Iran saboteren. De poging mislukte: donderdagmiddag maakte Gibraltar voor de tanker de weg vrij om te vertrekken.

De Britse marine had in juli Grace 1 geënterd en in beslag genomen. De Iraanse supertanker, die onder Panamese vlag voer en 2,1 miljoen vaten ruwe olie vervoerde, zou volgens de Britten op weg zijn naar Syrië en dus in strijd handelen met EU-wetgeving. Die verbiedt namelijk dat er olie geëxporteerd wordt naar het land, waar olie vooral gebruikt wordt voor de oorlogsindustrie.

Beeld Sander Soewargana

Toenadering

De Iraniërs ontkenden de aantijgingen, en spraken van piraterij. Kort daarop nam Iran als vergelding een Britse tanker in beslag in de Perzische Golf. De spanningen tussen het Westen en Iran namen sindsdien sterk toe. Een aantal westerse landen stuurde oorlogsschepen richting de Perzische Golf om koopvaardijschepen te beschermen tegen Iraanse acties. Maar begin deze week werd bekend dat de Britten en Iraniërs toenadering zochten. Groot-Brittannië was bereid om Grace 1 te laten gaan. Donderdag kreeg de bemanning van de supertanker het groene licht voor vertrek naar Iran. De Indiase kapitein en drie andere bemanningsleden werden dinsdag al in vrijheid gesteld.

De regering liet donderdag aan de krant Gibraltar Chronicle weten dat de inbeslagname legitiem was, omdat er duidelijke aanwijzingen waren dat de tanker op weg was naar Syrië. Toch besloot het de Grace 1 vrij te geven, nadat Gibraltar harde garanties van de Iraanse regering had gekregen dat de tanker de lading niet naar Syrië zou brengen. Het is nog wel onduidelijk wanneer de Grace 1 zal vertrekken.

Washington is waarschijnlijk niet blij met de nieuwe ontwikkeling. De Amerikanen proberen de druk op Iran op te voeren, en proberen hun bondgenoten daar zo veel mogelijk bij te betrekken. Eerder deze week was de veiligheidsadviseur van president Donald Trump, John Bolton, op bezoek bij de Britse premier Boris Johnson. Bolton, die een groot voorstander is van escalatie met Iran, sprak met Johnson onder meer over Iran.

Magere oogst

De Amerikanen proberen Europese landen over te halen om deel te nemen aan een maritieme missie in de Perzische Golf, en sporen de regeringen aan om oorlogsschepen te sturen. Tot nog toe is de oogst mager: de meeste Europese landen stellen zich terughoudend op. Alleen Groot-Brittannië heeft zich actief bereid getoond om schepen te sturen.

Het is nog onduidelijk of Iran nu ook de Britse tanker Stena Impero zal vrijgeven. Een woordvoerder van de tanker liet donderdag weten dat de si­tuatie onveranderd is en dat het bedrijf zal afwachten wat de ontwikkelingen tussen Iran en Groot-Brittannië zullen opleveren.

