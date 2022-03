Gezocht: ziekenhuisbedden voor vluchtelingen

Alle vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op zorg, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker 10.000 bedden zijn nodig en op termijn waarschijnlijk nog meer.

Ziekenhuizen in de Europese Unie bereiden zich voor om vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. Dat zei dinsdag minister Ernst Kuipers van volksgezondheid, nadat hij had overlegd met zijn collega’s in Brussel. Het is extra lastig omdat alle patiënten uit Oekraïne in eerste instantie in isolatie moeten. “Ze zijn vaak drager van een bacterie die resistent is tegen antibiotica”, zei Kuipers.

Daarbovenop worstelt Nederland, net als de andere Europese landen, met de psychische hulp die vluchtelingen nodig hebben. “Dan gaat het niet alleen om de capaciteit, maar ook om de taal”, aldus Kuipers. “Daar is niet in een keer een oplossing voor, maar het moet wel geadresseerd worden.”

Het leek vijf weken geleden nog zo makkelijk: de EU verklaarde dat iedere vluchteling uit Oekraïne recht heeft op werk en scholing, op zorg en huisvesting. Maar nu de oorlog een dikke maand verder is, levert de zorgbelofte al flinke uitdagingen op.

Neem de kinderen, de helft van de vluchtelingen. Die hebben, zo vertelt de Europese Commissie aan zijn lidstaten, vaker wel dan niet hulp nodig. “Ieder kind dat uit Oekraïne is gevlucht heeft een trauma opgelopen van oorlog en de gevolgen daarvan”, zo staat in een richtlijn die vorige week naar alle lidstaten is verstuurd. Er staat ook dat de hulp geboden moet worden door deskundigen. Maar waar de Europese landen die deskundigen zo snel vandaan moeten halen, staat er niet.

Zo gaat het ook met de zieken en gewonden. Die moeten op een solidaire manier over Europa worden verdeeld, want in Polen, Slowakije, Moldavië, Roemnië en Hongarije liggen de ziekenhuizen vol.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Brussel is nu van plan om in de aankomstlanden, vooral in Polen, centra op te richten waar zieken worden verdeeld. Het ene land neemt het ene type patiënten, het andere weer anderen. Nederland heeft bijvoorbeeld plek in gespecialiseerde kinderziekenhuizen en nam al kinderen met kanker uit Oekraïne op.

Intussen waart het coronavirus ook nog altijd rond. Ook dat is een risico waar de ministers van gezondheid even bij hebben stilgestaan.

De vaccinatiecijfers in Oekraïne zijn een stuk lager dan in de rest van de EU. Ze liggen daar rond de 35%. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten vaak ook nog tegen andere ziekten worden ingeënt, zoals polio en tuberculose.

Kuipers wil iedereen die naar Nederland komt, zo snel mogelijk vaccineren, zodat de kwetsbaren beschermd blijven. Maar op de vraag hoe hij de vluchtelingen, vermoeid en getraumatiseerd, zo snel kan overtuigen van het nut van die prikken, wist hij nog geen antwoord. “Ik heb nog niet gehoord dat het een probleem is.”

