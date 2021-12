Gezocht: kroegbaas die ook meteen ‘koning’ wil worden van het Britse eiland Piel

Gezocht: een pubbaas die meteen ook ‘koning’ wordt. De vacature kwam eerder deze maand beschikbaar op het kleine Britse eiland Piel.

The Ship Inn is op zoek naar een nieuwe beheerder. Eentje die wel tegen eenzaamheid en onstuimig weer bestand is. Het eiland Piel is namelijk onbewoond, behalve de pub staat er alleen nog een kasteel dat in de Middeleeuwen door monniken van het nabijgelegen schiereiland Furness is gebouwd.

Het eiland – gelegen aan de westkust, zo’n 75 kilometer boven Liverpool – is alleen te bereiken met de veerboot die tussen april en september vaart of door een wandeling over de zandbanken met een ervaren gids. John Murphy begeleidt al bijna veertig jaar wandelaars naar Piel. De nieuwe pub-baas moet heel toegewijd zijn, zegt hij tegen The Guardian. “Je kunt niet even naar de supermarkt voor een brood.”

Naast het beheren van de pub moet de nieuwe eigenaar ook het eiland onderhouden. Daar staat wel tegenover dat hij zich ‘koning van Piel’ mag noemen. Bij de nieuwe baan hoort een heuse ceremonie. De verse kroegbaas mag plaatsnemen op een troon en wordt vervolgens met bier overgoten. Café-bezoekers die voor de grap op de troon gaan zitten, moeten een rondje geven.

Lees ook:

Italiaanse Robinson Crusoe terug onder de mensen

Meer dan dertig jaar leefde hij op het onbewoonde eiland Budelli, maar eind deze maand zal Mauro Morandi naar de bewoonde wereld verhuizen. De Italiaanse Robinson Crusoe heeft er genoeg van dat de autoriteiten hem van het eiland proberen af te krijgen en dus vertrekt hij nu zelf.