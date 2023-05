Gezocht: Britse klokkenluiders voor de nieuwe koning

“Niet omhoog kijken!” Het is de eerste tip die leraar Andy Ingham geeft aan nieuwe klokkenluiders. Hij traint die in de kleine Anglicaanse Sacred Trinity Church in de Britse stad Salford. Onderin de toren staan acht klokkenluiders in een cirkel, elk met een touw in de hand dat boven hun hoofden verdwijnt in een gat in het plafond. De touwen zijn verbonden met acht kerkklokken in de nok van de kerktoren.

Door aan een touw te trekken slaat zo’n klok. Die kantelt daarbij. “In de klok zit vaak allerlei viezigheid: duivenpoep, stof, bladeren”, legt Ingham uit. “Als een deel daarvan met het touw mee naar beneden komt, wil je dat niet in je ogen krijgen. Dus kun je beter niet naar boven kijken.”

Vier cursisten zijn er vandaag. Een van hen is Saul Knights (24). Hij is nog een beetje rood aangelopen van de training die hij er net op heeft zitten. “Het is veel moeilijker dan het eruitziet”, erkent hij. Het kost minstens tien uur aan trainingsarbeid voordat iemand de fysieke techniek van het klokkenluiden een beetje onder de knie heeft. En daarna begint het echte werk pas. Dan ga je leren hoe je als team van klokkenluiders samen een melodie uit de klokken met verschillende toonhoogtes krijgt. Daarvoor moet je nauwgezet leren tellen en op elkaar ingespeeld raken. Dat kost nog veel meer oefentijd.

Saul Knights (links) krijgt les Beeld Victoria Schofield

Die lange trainingsduur is een probleem. Want het is de bedoeling dat op 6 mei, de dag van de kroning van de Britse koning Charles III, alle kerkklokken op de Britse eilanden luiden: Ring for the King. Het Verenigd Koninkrijk telt 6000 klokkenspelen met in totaal 38.000 kerkklokken. Die moeten allemaal individueel met een touw door mensen worden aangestuurd. En Groot-Brittannië heeft slechts 30.000 getrainde klokkenluiders. Dat zijn er 8000 te weinig.

Nieuwe krachten als Knights zijn dus keihard nodig. Maar of hij 6 mei gaat halen? Hij weet het nog niet. “Het zou zeker tof zijn.” Maar het is kort dag. Vooralsnog is hij nog niet in staat in zijn eentje een kerkklok volledig onder controle te houden. “Maar ik ga wel snel vooruit.”

Knights meldde zich vier weken voor de kroning aan, samen met drie vrienden. Zij kennen elkaar van een andere kerk. “Maar die heeft geen klokken.” Hij is er organist. “Een paar leden van ons kerkkoor waren erg enthousiast over klokkenluiden. Zij stimuleerden ons het ook te proberen.” De vier vrienden trainen nu elke dinsdag eerst een half uur apart en daarna anderhalf uur samen met meer ervaren klokkenluiders. “Het is best zwaar”, zegt Knights. En vriendin Julie Pagy (23), die inmiddels voor de vijfde keer oefent, vult hem lachend aan: “Ja, vooral omdat we er nog niet zo goed in zijn.”

Lesje klokken luiden. Links ring master Freja Steinke, rechts leraar Andy Ingham. Beeld Victoria Schofield

Want het is volgens leraar Ingham niet zozeer een kwestie van hard trekken aan het touw – en daarmee aan de loodzware kerkklok. “De kunst is juist om het touw subtiel te leren leiden”, doceert hij. Ingham is begin vijftig en was al klokkenluider toen Knights en Pagy nog geboren moesten worden. Hij is blij met de nieuwelingen. Want de afgelopen jaren zag hij maar weinig jeugdig talent binnenkomen. “De coronapandemie hielp in dat kader natuurlijk ook niet mee.”

Niet genoeg om het tekort op te lossen

Al beseft Freja Steinke (20) dat klokkenluiden ook gewoon ‘geen cool imago’ heeft. Maar als gevolg van de wervingscampagne die op touw werd gezet voor Ring for the King kwamen er verspreid over het VK recent toch zo’n 1850 nieuwe aanmeldingen binnen. Steinke hoopt dat vooral extra aanwas onder jongeren het imagoprobleem zal helpen ombuigen. “Want het is echt heel leuk om te doen”, zegt ze enthousiast. “En je ontmoet er veel leuke mensen door.” Het is immers een groepsactiviteit.

Student Steinke is ring master, een teamleider zou je kunnen zeggen, bij de gezamenlijke vereniging van klokkenluiders van de universiteiten in Manchester. Ondanks haar nog jonge leeftijd, heeft zij al zeven jaar ervaring. Zij neemt dus zeker deel aan Ring for the King. In twee kerken zelfs.

Want 1850 nieuwe aanmeldingen is uiteraard prachtig, maar het is nog steeds niet genoeg om het tekort van 8000 klokkenluiders op te lossen. Daarom zullen ervaren klokkenluiders, om toch zoveel mogelijk klokken te laten slaan ter ere van de Britse koning, niet alleen actief zijn op eigen kerktorens. Zij zullen ook bijspringen bij onderbezette kerken in de nabije omgeving.

