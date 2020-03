‘Gewoon Harry’ moet nog wennen aan het gewoneburger-zijn

Ex-prins Harry bezocht het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds hij en zijn vrouw Meghan afstand namen van de Britse koninklijke familie.

Hij zat er losjes bij, in Edinburgh. Donkergrijs pak, wit overhemd zonder stropdas, bovenste knoopjes open. Hij was op een conferentie om een speech te houden over milieuvriendelijke vormen van reizen; zijn eerste bezoek aan het Verenigd Koninkrijk sinds hij met zijn vrouw Meghan afstand heeft genomen van de koninklijke familie.

“Hij heeft aan ons duidelijk gemaakt dat we hem Harry moeten noemen”, zei de dagvoorzitter voordat ze de hoofdgast zou aankondigen. “Dus geef hem een warm, Schots welkom. Hier is... Harry.” Ze keek er wat ongemakkelijk bij.

Met het vliegtuig uit Canada

En daar stond hij, bevlogen vertellend over de vele vormen van klimaatvriendelijk reizen. Net nadat hij met het vliegtuig vanuit Canada was gekomen, waar het paar met hun jonge zoon Archie momenteel verblijft.

Het voelt onwennig. Zijn prinselijke achtergrond maakte hem jarenlang haast onaanraakbaar. Onderdeel en uithangbord van een van de beroemdste families ter wereld. De overgang naar ‘gewoon Harry’ is gigantisch.

Canada wil niet langer zorg dragen voor de veiligheid van Harry en Meghan

Want Harry kan nergens normaal over straat. Toen hij vrijdag met Bon Jovi opdook in de beroemde Abbey Road Studios in Londen voor een speciale opname van een nummer om de Invictus-games te promoten, moest de hele buurt worden afgezet.

Het hielp daarom niet dat Canada vorige week liet weten niet langer zorg te willen dragen voor de veiligheid van Harry en Meghan. Door hun statusverandering vallen ze volgens de Canadese politie niet langer onder ‘internationaal beveiligde personen’. Ook bleek uit onderzoek dat slechts 20 procent van de Canadezen het acceptabel vindt belastinggeld aan hun veiligheid uit te geven. Wie die rekening van jaarlijks zeker een paar miljoen zal oppakken, is niet duidelijk.

Een stuk lastiger dan gedacht

Ook is de communicatie tussen Harry en Meghan en Buckingham Palace naar buiten toe uiterst vinnig. Hoewel Harry op papier nog prinselijk en koninklijk is, is in hun exitdeal afgesproken dat hij die titels na 31 maart niet langer gebruikt. Zodoende is ook afgesproken dat ze hun opgerichte merk ‘Sussex Royal’ moeten opgeven. Harry en Meghan kregen na hun huwelijk de titel hertog en hertogin van Sussex van koningin Elizabeth en doopten hun website en instagram-account om tot Sussex Royal. Voor Elizabeth was het simpel: als je geen koninklijke taken meer wenst uit te voeren, is het niet uit te leggen dat je de marketing nog ‘koninklijk’ hanteert.

Harry doolt nog. Het prinselijke inwisselen voor het gewone is toch een stuk lastiger dan gedacht.

