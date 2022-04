Vannacht in Oekraïne

Gewonden en een dode bij beschieting in Kiev, Rusland geeft Oekraïense strijders in Marioepol een ultimatum

Russische militaire konvooi in Marioepol, 16 april. Beeld AP

In Kiev zijn door een Russische beschieting meerdere mensen gewond geraakt en is er een dode gevallen. Verder gaf het Russische ministerie van Defensie een ultimatum aan Oekraïense strijders die nog in Marioepol zijn: ‘Geef je over of sterf’. Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne.