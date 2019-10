Gewelddadige kaskraker ‘Joker’ leidt tot politieke ruzies in Griekenland

De kaskraker ‘Joker’ houdt wereldwijd de gemoederen bezig. Veel bioscoopbezoekers zijn lyrisch over de psychologische thriller van regisseur Todd Phillips, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol als Joker voordat hij de vijand van Batman werd. Anderen lopen nog tijdens de vertoning de zaal uit, vooral vanwege het buitensporige geweld.

Vanwege dat laatste acht de Griekse filmkeuring Joker alleen geschikt voor volwassenen. Volgens een wet uit 1937 betekent dat dat bioscopen minderjarigen moeten weren bij de vertoning. De consternatie is groot nu blijkt dat de overheid uitgerekend deze wet handhaaft. Tijdens vrijwel gelijktijdige invallen in twee bioscopen in Athene beval de politie de film stop te zetten en het licht aan te doen. Agenten troffen negentien minderjarigen aan. De meesten moesten mee naar het bureau, evenals de ouders die er in enkele gevallen ook waren.

Getipt door medewerkers van het ministerie

Veel Grieken ontploften van woede. De wet is al decennia niet toegepast en roept herinneringen op aan de tijd waarin de militaire junta, die tussen 1967 en 1974 aan de macht was, met invallen in bioscopen subversieve bewegingen probeerde te onderdrukken. De rapen waren helemaal gaar toen bleek dat de politie handelde na telefoontjes van twee medewerkers van het ministerie van cultuur. De linkse oppositie sprak schande van de autoritaire trekjes van de conservatieve regering die sinds juli aan de macht is. De verantwoordelijke minister bood onmiddellijk haar excuses aan. Haar medewerkers waren overijverig geweest, zei ze deemoedig. Ze kondigde strafmaatregelen aan.

Maar dat is tegen het zere been van de vakbond. “Werknemers voeren wetten uit. Die wetten zijn de verantwoordelijkheid van de politieke leiders die ze aannemen”, schreef die in een verklaring. De onderminister van burgerbescherming zei het daarmee eens te zijn.

'Rakend aan de grenzen van hilariteit’

Maar zíjn baas ziet het toch wat anders. “Helaas is de politie belast met nogal veel verplichtingen buiten haar kerntaken. Ze moet op meldingen reageren, waarvan er veel vervolgens tamelijk onbelangrijk zijn, in sommige gevallen rakend aan de grenzen van hilariteit. Zoals in de gevallen van de twee bioscopen”, tweette minister Michalis Chrisochoidis. Hij schreef verder Joker met zijn 15-jarige zoon te gaan bekijken. Wat hem prompt op een storm van kritiek kwam te staan: staat de minister soms boven de wet?

Andere Grieken doen hun voordeel met de ongehoorzame houding van de minister. Zij voelen zich nu vrij zelf te kiezen aan welke regel ze zich houden.

