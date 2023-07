Geweld lijkt iets te luwen na een kleine week van rellen in Frankrijk

Het geweld in Frankrijk lijkt te luwen. In de nacht van zondag op maandag werden 157 mensen gearresteerd, tegen ruim 700 een nacht eerder en 1300 de nacht daarvoor. Ook het aantal gebouwen en auto’s dat in brand werd gestoken, nam flink af. In Saint-Denis, een noordelijke buitenwijk van Parijs, kwam een 24-jarige brandweerman om bij het blussen van brandende auto’s in een ondergrondse parkeergarage.

Frankrijk viel ten prooi aan rellen en plunderingen nadat de 17-jarige Nahel, een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst, dinsdag 27 juni in de Parijse buitenwijk Nanterre door een politieagent was doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Vanuit de hoofdstad breidden de onlusten zich al snel uit naar andere Franse steden.

“Niemand is ongevoelig voor de dood van een 17-jarige jongen die een kogel in zijn borstkas krijgt. Dat roept natuurlijk veel emoties op, en ook woede”, erkende justitieminister Éric Dupond-Moretti maandag op radiozender France Inter. “Maar het plunderen van een winkel heeft met die emotie niets te maken.” Volgens de minister heeft het ‘herstel van de republikeinse orde’ nu de hoogste prioriteit.

Vrouw en kind van burgemeester gewond

Het geweld richtte zich voor een belangrijk deel tegen overheidsdiensten. Zo werden politiebureaus, gemeentehuizen en buurtcentra aangevallen of in brand gestoken. Ook gingen duizenden auto’s in vlammen op en werden winkels leeggeroofd.

Schokkend dieptepunt voor veel Fransen was de bestorming in de nacht van zaterdag op zondag van het huis van de burgemeester van L’Haÿ-les-Roses, een zuidelijke voorstad van Parijs. De aanvallers probeerden de woning, waarin de vrouw van de burgemeester en hun twee kinderen lagen te slapen, in brand te steken. Zelf zat de burgervader op dat moment verschanst in het gemeentehuis. Toen zijn echtgenote vluchtte, werd zij met vuurwerk bestookt. Ze brak haar scheenbeen en ook een van de twee kinderen raakte gewond. Inmiddels is de politie een onderzoek begonnen en worden de aanvallers gezocht wegens poging tot moord. “Het was een echte nachtmerrie”, verklaarde burgemeester Vincent Jeanbrun maandag op tv-zender BFM. “We werden belegerd.”

Crisisberaad met zo’n 220 burgemeesters

In veel steden organiseerden burgemeesters maandag om 12.00 uur bij hun gemeentehuis protestbijeenkomsten tegen het geweld. Tegelijk lieten ze de sirenes loeien. President Emmanuel Macron kondigde voor dinsdag crisisberaad aan met zo’n 220 burgemeesters. En maandag overlegde hij met politieke leiders uit de Assemblée nationale - het lagerhuis - en de senaat.

Voor Macrons centristische minderheidsregering is de onvrede een nieuw hoofdpijndossier, kort na maandenlange demonstraties tegen pensioenhervormingen en slechts een jaar voordat in Parijs de Olympische Spelen zullen worden gehouden. De onrust was zelfs zo ernstig dat de president een gepland staatsbezoek aan Duitsland, dat zondag zou beginnen, uitstelde.

Middenweg in een mijnenveld

De rellen zijn ook munitie voor de radicaal-linkse en radicaal-rechtse oppositie, die Macrons regering belagen in het parlement. Radicaal-linkse leiders wijten de onlusten vooral aan de armoede en verwaarlozing van de banlieues, de multi-etnische wijken rond veel Franse steden.

Jean-Luc Mélenchon, leider van de partij La France insoumise (‘Het niet-onderworpen Frankrijk’), maakte ook geen haast om het geweld te veroordelen. Terwijl Marine Le Pen, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement national (Nationale samenkomst), de regering met name verwijt dat zij te laks is op het gebied van openbare orde en immigratie.

In dit mijnenveld probeert Macron een middenweg te bewandelen, en de gemoederen tot bedaren te brengen. Zo veroordeelde hij de relschoppers en steunde hij de politie. Maar tegelijk toonde de president ook zijn emotie over het doodschieten van de 17-jarige Nahel. “Onvergeeflijk’, noemde hij dat.

