Geweld in Palestijns vluchtelingenkamp escaleert, staakt-het-vuren houdt geen stand

Bij gevechten tussen de Palestijnse beweging Fatah en verschillende islamistische groepen in een vluchtelingenkamp in Libanon zijn sinds dit weekend negen mensen gedood, en tientallen mensen gewond geraakt.

Het geweld barstte los in Ain al-Hilweh, het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon, dat net onder de havenstad Sidon ligt. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties wonen er zeker 54.000 geregistreerde vluchtelingen in het kamp, maar het werkelijke aantal inwoners wordt veel hoger geschat.

Vermoord op een parkeerplaats

De gevechten begonnen zaterdag, toen een kopstuk van een islamistische groep onder vuur werd genomen door een nog onbekende schutter – hoewel sommige Libanese media melden dat de schutter een bekend lid van Fatah was.

Het doelwit overleefde de aanslag, maar een metgezel werd dodelijk geraakt. Militanten van verschillende islamistische groepen vielen vervolgens het hoofdkwartier van Fatah aan, en ook op andere plekken in het kamp braken er gevechten uit. Het geweld escaleerde zondag verder toen een commandant van Fatah en vier andere leden van de groep in een hinderlaag liepen op een parkeerplaats en werden doodgeschoten.

Na overleg tussen de verschillende partijen werd er zowel zondag als maandag een staakt-het-vuren afgekondigd, maar in beide gevallen hield de overeenkomst geen stand.

Het Libanese leger houdt zich liever afzijdig

De gevechten zijn heftig. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van geweren, maar ook van raketwerpers en handgranaten. Door de hoge bevolkingsdichtheid in kamp – tienduizenden mensen leven op een oppervlakte van slechts anderhalve vierkante kilometer – zijn de gevechten ook een groot gevaar voor de rest van de bewoners. Een deel van hen is het kamp inmiddels ontvlucht.

Ook Libanezen die in de omliggende wijken wonen bevinden zich in de vuurlinie, en zijn hun huizen ontvlucht. Een nabijgelegen ziekenhuis heeft uit voorzorg besloten alle medewerkers en patiënten te evacueren. Een woordvoerder van het Libanese leger meldt dat er ook een soldaat gewond is geraakt, nadat een kazerne buiten het kamp geraakt werd door granaatscherven.

Palestijnse bewoners van het kamp vluchten voor de gevechten. Beeld AP/Mohammad Zaatari

Hoewel het leger de wacht houdt rondom het kamp en de controle heeft over alle hoofdingangen, bemoeit het zich, net als in het geval van bijna alle andere Palestijnse vluchtelingenkampen in het land, doorgaans niet met wat er zich binnenin afspeelt. Binnen de kampen hebben de Palestijnse facties het voor het zeggen, zo geldt de afspraak.

Binnen Ain al-Hilweh heeft Fatah de overhand, maar de beweging moet voortdurend concurreren met een groot aantal andere groeperingen om invloed en macht. Geweld binnen het kamp is dan ook geen zeldzaamheid. Eerder dit jaar vonden er ook al gevechten plaats, waarbij een lid van Fatah omkwam. In 2017 braken er ook gevechten uit. Ditmaal tussen Fatah en een groep gelieerd aan IS, die gevechten duurden zeker een week.

